催債不成反挨揍 男開7槍洩憤

2016-08-31

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子李彥成向曲姓男子催討5萬賭債不成，涉嫌持槍朝對方常上門的新北市板橋一間活蝦店，先後共開7槍洩憤，隨即從新北逃回新竹老家，再到北海岸、基隆，共逃了約400公里，直到上週末赴新北市新莊一間摩鐵落腳時，遭新莊警方查獲逮捕。

警方調查，本月6日晚間，新北市板橋區大觀路三段一間活蝦店傳出槍擊，歹徒先於9點許朝活蝦店開1槍，1小時後重回現場，再朝玻璃門連開6槍，隨即逃逸。

案發後，警方查出21歲李男涉有重嫌，續追出曾協助開車載李男到活蝦店開槍的林男，以及協助逃竄的24歲男子戴子翔與王姓、李姓男子等4嫌。

警方說，李嫌因向曲男催討5萬元賭債不成，疑遭曲男找來天道盟雙和分會份子打斷左上臂，李嫌負傷尋仇開槍；警方說，李嫌第一度對活蝦店開槍時，由林嫌駕駛白色自小客車搭載，李嫌下車衝到店前開1槍逃逸，1小時後李嫌再獨自駕車，直接把車開到活蝦店前，連開6槍打破落地窗玻璃。

李嫌犯案後隨即開車逃回新竹老家避風頭，隨後開車到處逃竄，由友人接應至基隆、新北市萬里；直到上週末晚間，李嫌從基隆到新莊一間摩鐵落腳，終被監控多時的新莊警分局幹員逮獲。

前天板橋警方則逮捕戴等4嫌，並在4人藏身處起出開山刀、大麻及K他命，全案依殺人未遂、藏匿人犯與違反毒品條例等罪嫌法辦。