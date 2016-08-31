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借錢上酒店 被討債反當街追殺

2016-08-31

〔記者黃捷／新北報導〕26歲陳姓男子月前與綽號「元元」的友人一起去酒店，陳男借對方5200元喝酒、叫小姐，但元元之後遲未還錢，陳男多次催款不成，譏諷元元：「有膽喝酒沒錢付帳。」疑引起元元不滿，昨天凌晨竟遭他持刀砍殺，所幸送醫後無生命危險。

警方調查，陳男經友人介紹認識20歲的元元，兩人今年6月一起去酒店尋歡，結帳時元元表示忘了帶錢，陳男便代墊5200元費用，未料元元事後搞失蹤，陳男多次以臉書傳訊息催款，都未獲回應。

陳男日前忍受不了，便傳訊譏諷：「有膽喝酒沒錢付帳。」元元突然回覆要還錢，雙方相約昨天凌晨零時許在新北市三重商工校門口碰面。

陳男抵達約定地點，等了數分鐘後，元元騎乘白色重機車，頭戴白色半罩安全帽，身著黃色輕便雨衣，手持長刀現身，下車後，二話不說就朝陳男追砍，陳男雖舉起安全帽抵抗，但臉、肩、背仍各中1刀，鮮血直流，立刻報警求救，元元砍人後也跳上機車，加速逃逸。

陳男供稱，與元元只用臉書聯繫，不知他的全名、電話及住處，警方調閱監視器，根據車號循線鎖定身分，正積極追查他到案，以釐清案情。

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  • 綽號「元元」的男子不滿被譏「有膽喝酒沒錢付帳」，持刀當街追砍債主陳男。（記者黃捷翻攝）

    綽號「元元」的男子不滿被譏「有膽喝酒沒錢付帳」，持刀當街追砍債主陳男。（記者黃捷翻攝）

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