明星臉正妹荷官 月餘吸金百萬

2016-08-31

〔記者曾健銘／新北報導〕39歲男子李國聖，上個月初在新北市新莊地區經營德州撲克賭場，透過LINE攬客打出美女牌，宣稱有激似女明星曾沛慈的正妹荷官陪玩牌，讓不少年輕男賭客趨之若鶩，短短1個月獲利近百萬；新莊警分局循線追查，昨晨拂曉出擊，當場逮獲李男以及10名賭客，還有號稱「鎮店之寶」的33歲女荷官，遭逮賭客即供稱：「專程為她而來！」讓警員啼笑皆非。

賭客：專程為她來

警方調查，沒有刑案前科的李男為賺取暴利，突發奇想開始經營地下賭場，上個月初，他在新莊市區承租多處公寓住宅當作場地，透過LINE攬客，宣稱每2天更換地點，保證安全，更主打「美女牌」，有正妹荷官發牌，邊賭還能邊看正妹，絕佳的視覺享受，吸引不少年輕男賭客。

新莊警方日前接獲線報，連日蒐證追查，昨凌晨2時許出擊，直搗新莊中港路上一處公寓住宅，當場逮捕10名賭客及李姓負責人，以及一頭俐落短髮、身材高挑、氣質出眾的陳姓正妹荷官，查扣賭資27萬3千元及賭具。

陳女承認犯案，供稱自己原從事服務業，在朋友介紹下，才到地下賭場賺外快，以時薪600元的代價幫忙賭場發牌，每次工作8小時；其中林姓賭客也向警員表示，傳言有正妹荷官，所以是特地來「朝聖」的，警詢後依賭博罪嫌將李男、陳女移送法辦，其餘10名賭客則依社會秩序維護法依法裁罰。