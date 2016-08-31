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買通「杉林溪」 包商修路兼盜木

2016-08-31

〔記者劉濱銓／南投報導〕以64歲嫌犯張有仁為首的盜伐集團，利用在林區修路機會，勾結「杉林溪森林生態渡假園區」員工，員工收錢後「放水」任令進入管制林區，藉修路掩護，在上萬公頃林地大肆盜伐運送；南投縣警方前天在竹山、鹿谷24處倉庫起出大批檜木，查獲張有仁等14嫌及槍械，不法所得逾億，整座原始山林宛如山老鼠自家後院，連警方都說這種等級簡直是「山老虎」。

南投縣刑警大隊表示，該集團是杉林溪園區外包修路廠商的「二包」人員，長期在南投、嘉義縣交界的林務局阿里山林業事業區，從事修復林道、步道工程。張有仁透過工程之便盜伐，還勾結杉林溪渡假園區1名管制林區進出的員工，每次支付2、3000元的「過水費」，換取放水以進入管制區盜伐，得手後，有時事後再給2、3萬元封口，合作已年餘。

該集團藉著修路，長驅直入管制林區盜伐，白天用大型貨車外運贓木，蓋帆布掩護，若遇攔查，就稱是工程需要或疏伐，夜間則以9人座廂型車，兩兩配合分批載運，由在林區工作的人員坐前導車「衝鋒」，如遇盤查，就偷偷用無線電通報後車閃避，今年更趁大選期間警力吃緊之際，連番運出贓木，手法大膽細膩。

警方說，該集團從盜伐、運送、入庫到轉售，全都自己來，也會和加工廠合作加工製成藝品販售，前天警方從竹山、鹿谷等24處倉庫起獲的贓木藝品推算，歷來犯案不法所得逾億元，另起出盜獵保育類山羌、山羊的霰彈槍、空氣槍，及1200發子彈，依森林法、槍砲等罪送辦。

林務局南投林管處表示，當地所屬林地為其管轄，租給杉林溪園區營運使用，租約至前年6月底，目前在辦理續約與租地重測，若其所屬員工涉及盜伐等違反森林法，除依約免職，也將要求負起連帶賠償責任。

杉林溪園區則稱，不知員工涉案，並稱包商應不會盜伐，且有告誡員工勿違反森林法，尊重檢警辦案，若員工涉案，將開除。

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  • 警方破獲大型盜伐集團，起出眾多珍貴木材木藝品。（記者劉濱銓攝）

    警方破獲大型盜伐集團，起出眾多珍貴木材木藝品。（記者劉濱銓攝）

  • 南投警方破獲大型盜伐集團，在鹿谷一處百坪倉庫起出龐大珍貴原木、塊材，連在場員警也顯得渺小。（記者劉濱銓翻攝）

    南投警方破獲大型盜伐集團，在鹿谷一處百坪倉庫起出龐大珍貴原木、塊材，連在場員警也顯得渺小。（記者劉濱銓翻攝）

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