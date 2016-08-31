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浴火兄弟情 水管綁弟揹7樓逃生

2016-08-31

〔記者陳文嬋、方志賢／高雄報導〕高市鳳山區一棟大廈昨晨驚傳火警，由於建物中間是天井，頂樓又加蓋，煙囪效應下，濃煙密布整棟大廈，造成120名住戶受困，消防隊出動雲梯車救出17人送醫，7人受傷住院治療，其中11歲呂姓男童爬窗逃生時，不慎從6樓墜落2樓平台，與父親住院插管治療；另有一對住7樓的兄弟，因弟弟行動不便，哥哥不離不棄，並用塑膠水管把弟弟牢牢綁在背上，逃出火場，事後回想仍不禁當場哽咽。

火困120人 不排除縱火

警消勘驗火警現場，發現起火點是1樓機車停放處，現場燒毀20多輛機車，不排除縱火可能，檢警調閱監視器畫面，鎖定可疑對象追查。

鳳山區福祥街一棟7樓大廈昨凌晨2時許發生火警，消防隊出動34車80人到場滅火，由於1樓火勢猛烈，建物是老舊大廈，中間有開口天井，頂樓又加蓋，濃煙不斷往上竄升，煙囪效應下整棟大廈密布濃煙，造成42戶120人受困竄逃，有人坐窗邊待援，有人冒險衝下樓。

警消先廣播安撫住戶，勸說待在家中，以毛巾堵住門縫，避免濃煙侵屋，消防隊花了14分鐘撲滅火勢，多次出動雲梯車救出17人送醫，檢傷7人住院治療，其中55歲林徐姓婦人與丈夫、兒子3人從7樓住處往1樓逃生，林徐姓婦人傷勢嚴重，四肢有6成燒燙傷，3人經送醫住院，均插管治療。

1對住7樓的兄弟檔，哥哥擔心行動不便的弟弟會嗆傷，第一時間先把弟弟推到陽台，直到火勢撲滅，用水管將弟弟與自己牢牢綁在一起，並把弟弟從7樓揹下。福祥里長李登￼表示，看見這對兄弟平安下樓後，他還上前扶一把，兄弟倆仍驚魂未定，一度哽咽相擁，患難見真情，令人感動！

另有一名11歲呂姓男童與父親一同逃命，爬窗不慎從6樓住家墜落到2樓平台，造成手部18%燒燙傷，與父親幸運逃生，但因吸入性嗆傷，父子2人皆住院插管治療，幸無生命危險。

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  • 因弟弟行動不便，哥哥用塑膠水管把弟弟牢牢綁在背上逃生。（取自民視新聞）

    因弟弟行動不便，哥哥用塑膠水管把弟弟牢牢綁在背上逃生。（取自民視新聞）

  • 大廈1樓機車停車區有20輛機車燒毀。（記者陳文嬋攝）

    大廈1樓機車停車區有20輛機車燒毀。（記者陳文嬋攝）

  • 警消協助墜樓的呂童送醫。（記者陳文嬋攝）

    警消協助墜樓的呂童送醫。（記者陳文嬋攝）

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