行車紀錄器沒關 人夫偷情實錄走光
2016-08-31
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市52歲林姓男子背著結縭24年的妻子，多次與44歲黃姓女子偷情，林妻察覺丈夫不對勁，查看老公車上的行車紀錄器，發現有「小三」的聲音及進入摩鐵的影像，怒告丈夫與黃女通姦；桃園地檢署調查時，兩人面對鐵證坦承偷情，檢察官昨偵結起訴。
起訴書指出，林男於104年10月3日帶著黃女，到桃園區一家摩鐵幽會，黃女得知林男已是有婦之夫仍執意交往，之後以每週一次的頻率，由林男開車載往摩鐵或在黃女租屋處幽會。
林妻發現丈夫經常夜不歸營，暗自查看老公車上的行車紀錄器，結果不但聽到有女人與丈夫的曖昧對話，更看到車子開進多家汽車旅館的影像，於是握著鐵證提告通姦。
林男眼見偷情的時間、地點全曝光，自知無法隱瞞，偵訊時坦承出軌；黃女也承認與林男上床。林妻另提出丈夫入住摩鐵的住宿登記、LINE對話為證，檢察官偵結，依通姦罪嫌起訴林男、黃女。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 南市議長補選 誰會出線…
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 拒主持金馬斷3連莊 黃子佼讓賢忙淘金
- 《台股青紅燈》股民與小英
- 推廣部落旅遊 申請計畫有獎勵
- 連續殺貓 陳皓揚遭台大退學
- 中職用球恢復係數增0.019 球多飛9公尺！
- 人造奶油含量不足 要叫脂肪抹醬
- 曾詠熙無暇為媽慶生 粉絲一幅畫惹哭她
- 破爛球鞋賣1萬9 美精品店挨轟消費窮人
- 班機遭雷射筆照射 全美案例近年激增
- 長效胰島素納健保 控穩血糖副作用低
- SK海力士 未通過新iPhone認證
- 王志元／獅子
- 門貼安檢警示 「越漂亮」恩客照衝
- 眼睛沒防曬 40歲就白內障
- 觀光客多 YouBike將進駐瑞芳
- 《徵文啟事》避免職場「火山爆發」
- 人面蜘蛛抓蝙蝠 學童震撼直擊
- 川谷繪音甩不倫貝琪 打包嫩妹
- 伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
- 茄萣1-4號道今環評 正反意見再槓
- 馬國駐台代表︰展臂歡迎台灣新南向
- 15萬現金丟垃圾車 1小時找回
- 小英今60歲生日》戰勝性格弱點 才能大開大闔
- 改善空污 鍋爐硫氧化物排放標準加嚴
- 將遞補市議員 王峻潭：遲來正義 無法高興
- 蔡總統：明年食安預算增5成
- 無精男「凍精」喜獲三千金
- 證券行情表、證券表格
- 皇家勝洋基 建仔備戰老東家
- 莎娃「沒」網可打 改到NBA實習
- 中國大車輪胎 美國裁定傾銷
- 東山龍眼歉收 龍眼乾漲聲再起
- 自由廣場》從漢光的「演」看朱日和的「習」
- 印度版醫療人球 12歲男童死在父親肩上…
- 轉換效率20%以上 太陽能費率可加5%
- 雄影短片 諾蘭致敬動畫大師打頭陣
- Mikimoto瀲灧金秋 南洋珠碩大獵客
- 長壽怪颱獅子山襲日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：行車紀錄器沒關 人夫偷情實錄走光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分