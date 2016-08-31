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行車紀錄器沒關 人夫偷情實錄走光

2016-08-31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市52歲林姓男子背著結縭24年的妻子，多次與44歲黃姓女子偷情，林妻察覺丈夫不對勁，查看老公車上的行車紀錄器，發現有「小三」的聲音及進入摩鐵的影像，怒告丈夫與黃女通姦；桃園地檢署調查時，兩人面對鐵證坦承偷情，檢察官昨偵結起訴。

起訴書指出，林男於104年10月3日帶著黃女，到桃園區一家摩鐵幽會，黃女得知林男已是有婦之夫仍執意交往，之後以每週一次的頻率，由林男開車載往摩鐵或在黃女租屋處幽會。

林妻發現丈夫經常夜不歸營，暗自查看老公車上的行車紀錄器，結果不但聽到有女人與丈夫的曖昧對話，更看到車子開進多家汽車旅館的影像，於是握著鐵證提告通姦。

林男眼見偷情的時間、地點全曝光，自知無法隱瞞，偵訊時坦承出軌；黃女也承認與林男上床。林妻另提出丈夫入住摩鐵的住宿登記、LINE對話為證，檢察官偵結，依通姦罪嫌起訴林男、黃女。

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