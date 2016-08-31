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頭份市代會副主席 吸金1.5億起訴

2016-08-31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣頭份市民代表會副主席邱秀美，被指控從102年起，以投資納骨塔、砂石及土方廠、都市更新等名義，向49名親友詐騙1億5707萬元。邱女辯稱，鉅款拿去炒桃園航空城地皮被套牢，案經苗栗地檢署偵查，發現邱女未實際從事投資行為，名下也無航空城地皮，昨依詐欺取財罪嫌將她起訴。

邱秀美於7月間東窗事發前南下隱匿、躲藏達10天，檢方以有逃亡之虞聲押獲准。由於邱女於偵訊時對案情避重就輕，也對鉅額款項交代不清，並辯稱有洽談投資納骨塔工程，向砂石廠要求認購增資新股，及洽購都更周圍土地，但都沒有實際進度或結果；甚至，邱女名下並無航空城不動產，僅在頭份市有1棟房子和1筆土地。檢方懷疑她將吸金款項藏匿，迄今仍將她收押，持續追查不法所得流向。

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  • 頭份市民代表會副主席邱秀美。（資料照）

    頭份市民代表會副主席邱秀美。（資料照）

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標題：頭份市代會副主席 吸金1.5億起訴


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