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疑心老同事害離職 開車尾隨轟爆頭

2016-08-31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮味丹「多喝水」礦泉水工廠36歲潘姓男員工，前天駕車途中遭槍擊送醫不治，警方逮捕死者前同事吳志文，起出犯案改造手槍及6發子彈；39歲吳嫌坦承因工作與潘男結怨，加上他值夜班打瞌睡而去職，懷疑是潘男打小報告，才開槍教訓他，沒想到一槍斃命。

前天下午4時20分案發，埔里警分局過濾道路監視器，發現一輛銀色休旅車尾隨潘男的廂型車，民眾行車紀錄器也拍下廂型車行駛內車道，休旅車從右側超車並行後駛離，廂型車即失控撞上路旁；消防員到場發現駕駛潘男頭部中彈，警方以車追人，當晚即逮捕嫌犯吳志文。

吳嫌說詞反覆，供稱車上另有共犯，又說把槍丟在籃城里中正路旁的絲瓜園，後又否認涉案，警方昨早赴絲瓜園搜尋無獲。

直到吳嫌父親到警局關心，吳嫌才坦承犯案，供稱之前在味丹「多喝水」礦泉水工廠與潘男互看不順眼，積怨已深，日前值大夜班打瞌睡遭檢舉，最後因而去職，懷疑是潘男檢舉；加上求職不順，更加怨恨。

前天下午4時許，吳嫌開車尾隨死者，行經中山路埔里高工對面，持10年前在網路買的改造模型槍，朝對方開了1槍，原本只想教訓，沒想到竟打中潘男右太陽穴，一槍斃命。闖禍後，吳嫌將改造手槍及剩餘6發子彈裝進塑膠袋，藏在合成里大坪頂一處土地公廟後方樹下，警訊後依殺人、槍砲罪嫌送辦。

多喝水指不同部門 應無關

潘男家屬無法接受，認為潘待人和善，工廠其他員工受訪時也表示，潘男與吳嫌都很好相處，不清楚兩人有何恩怨；味丹「多喝水」礦泉水工廠主管說，潘男與吳嫌分屬不同部門，又上日、夜班，很少共事，應非工作結怨，私領域則不得而知。主管表示，吳嫌負責品管，上夜班卻常打瞌睡，嚴重恐影響品質及商譽，3度溝通協調改善未果，吳嫌也自覺不適任，才決定離職。

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  • 警方逮捕嫌犯吳志文。 （記者佟振國攝）

    警方逮捕嫌犯吳志文。 （記者佟振國攝）

  • 警方起出作案用的改造手槍及6發子彈。 （記者佟振國攝）

    警方起出作案用的改造手槍及6發子彈。 （記者佟振國攝）

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