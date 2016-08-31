陸軍怎麼了？3天3軍人自殺

2016-08-31

〔記者陳文嬋、黃建華、陳建志、許國楨、廖雪茹／綜合報導〕北中南分別傳出軍人自殺身亡事件！

士官長上吊 長子目擊

於高市鳳山陸軍步兵指揮部服役的江姓士官長（38歲），昨上午於中正預校官舍寢室，疑以皮帶上吊自殺；就讀國一的長子目擊父親上吊，求助母親剪斷皮帶，將江男送醫急救仍告不治。檢方指出，死者最近有輕生言語，判定為自殺，家屬沒有意見，已發相驗屍體證明書。

軍方表示，江男於步校擔任兵器組教官，從軍迄今17年，與妻育有2男2女，有經濟壓力。今年4月發現他情緒不穩定，緊急啟動輔導機制，並協助他工作減量，遺憾無法阻止悲劇發生。

「覺得很累」二兵燒炭

陸軍機械化步兵234旅砲兵營志願役康姓二兵，28日休假時在家中燒炭自殺，家人送醫仍不治，遺書簡短寫著：「我覺得很累，媽媽別難過，留下一萬元及一部停在樓下的機車給媽媽。」隱約透露家中有經濟壓力。陸軍234旅政戰主任申晉強表示，康男是服役4年的志願役士兵，分發到部隊才一個多月，雖然個性較內向，但對於長官交付的任務都能盡責完成，每週撰寫的「大兵手記」也未透露家中狀況，在部隊表現正常，得知燒炭輕生也感到驚訝。

裝甲兵教官 也上吊

新竹縣湖口鄉的陸軍裝甲兵訓練指揮部，昨下午傳出37歲古姓上士在庫房後方樹林間上吊身亡。軍方調查，古男在尋短前曾傳簡訊給女性友人，內容提及「妹妹，我不能再陪妳了」等話。

裝甲兵訓練指揮部政戰主任金嘉銘表示，古姓上士於89年志願入伍，為該部教官，古男離婚後，3個孩子都由前妻照顧，古男每月支付近1萬多元扶養費用。金嘉銘說，古姓上士的個性內向，工作正常，沒有受處分，近來也未發現情緒不穩定。

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