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脊椎斷裂 安樂死是不得已

2016-08-31

〔記者林宗偉／台北報導〕一名前亞運馬術國手表示，有時馬匹跟人同樣都會不專心，行進時容易晃來晃去，因此訓練時，除了騎士跟馬匹都得聚精會神，應該在專屬場地或海邊、樹林、公園等人煙稀少的地方練習。

至於馬匹被當場安樂死，是因當馬匹重傷、失去行動能力，復健成功的機率很低，躺久了，身體機能也會變差，「這樣不是更折磨牠嗎？」

蔣佳穎曾在2013年國際馬術障礙超越錦標賽榮獲一金一銅，去年高雄全運會，她也在障礙超越團體賽代表新北市鍍銅。綠野馬場工作人員透露，蔣佳穎痛失愛馬後心情沉重，無法受訪。

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  • 馬場人員到場試圖協助古斯塔夫起身，但古斯塔夫一動也不動。（記者游承霖翻攝）

    馬場人員到場試圖協助古斯塔夫起身，但古斯塔夫一動也不動。（記者游承霖翻攝）

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