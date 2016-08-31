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愛駒挨撞安樂死 馬術美女崩潰痛哭

2016-08-31

馬匹身價高達350萬

〔記者游承霖／台北報導〕曾榮獲國內外多場馬術比賽獎項的女騎師蔣佳穎，昨騎著價值350萬的愛駒古斯塔夫（Gustav），行經新北市淡水區觀海路時，不慎與路過的公車擦撞，人、馬重摔倒地，蔣佳穎僅受輕微擦傷，但古斯塔夫脊椎斷裂，只能當場施以安樂死，蔣佳穎趴在愛駒身上，崩潰痛哭。

屁股擦撞公車重傷

警方調查，20歲美女騎師蔣佳穎是淡水著名綠野馬場老闆的愛女，亦是馬術好手，昨上午8時許，與愛駒古斯塔夫在淡水沙崙海灘進行野外訓練結束，返回馬場途經觀海路，穿越馬路到另一側時，31歲鄭姓司機所駕駛的指南客運紅26公車右側，擦撞古斯塔夫的屁股。蔣佳穎與馬倒地，獸醫趕到檢查，發現古斯塔夫脊椎斷裂，當場施以安樂死；蔣佳穎見愛駒遭此橫禍，難過地趴在牠身上，不斷呼喚「古斯塔夫」，崩潰痛哭。

綠野馬場人員表示，18歲的古斯塔夫是馬場老闆9年前遠赴荷蘭，以台幣200萬元購得的特有荷蘭溫血馬（Dutch Warmblood），性格較一般品種溫馴，更適合做為比賽用馬，一到台灣就與蔣佳穎搭配合作迄今，感情甚篤，目前身價約350萬。

想與牠馳騁亞運…

蔣佳穎多次參與國內外越野障礙馬術競賽，獲獎無數，且連續兩屆代表新北市參加全國運動會馬術比賽，2013年參加國際馬術障礙超越錦標賽，更獲得一金一銅，她在臉書寫著︰「…希望這些經驗能讓我離我的2018亞運夢越來越近。」

目前在英國馬術學校進修的蔣佳穎，一回國就會騎上古斯塔夫在馬場奔馳，古斯塔夫枉死，與牠相處猶如一家人的馬場員工都難過不捨；昨日下午在馬場人員目送下，火化古斯塔夫。

事發後，警方對鄭姓客運司機及蔣佳穎進行酒測，酒測值皆為零，詳細事故原因仍待警方進一步調查。

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  • 蔣佳穎騎著古斯塔夫的英姿。（取自臉書，記者游承霖翻攝）

    蔣佳穎騎著古斯塔夫的英姿。（取自臉書，記者游承霖翻攝）

  • 古斯塔夫屁股挨撞倒地。（記者游承霖翻攝）

    古斯塔夫屁股挨撞倒地。（記者游承霖翻攝）

  • 公車行車紀錄器顯示，橫越馬路的古斯塔夫屁股在白線外。（記者游承霖翻攝）

    公車行車紀錄器顯示，橫越馬路的古斯塔夫屁股在白線外。（記者游承霖翻攝）

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