印尼查毒 又4台人判死

2016-08-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼去年11月印尼法院首度判處涉毒台嫌死刑後，上週又有4名台灣人，因持有甲基安非他命，遭雅加達地方法院判處死刑。先前遭判死刑定讞的3名台人，則正在研究是否提起非常上訴。

去年11月，4名台灣人涉嫌持有26公斤的「冰毒」（甲基安非他命），遭印尼警方逮捕。雅加達北區地方法院於今年8月24日判決5名毒販死刑，其中包括4名台灣人。

3名台灣人亦於去年11月時，因涉夾帶安非他命闖關進入印尼被判死刑，今年印尼最高法院判決死刑定讞，這是印尼首度判處台嫌死刑。外交部亞太司副司長林恩真昨表示，當事人有意願提起非常上訴，目前正在研究中。我方提供律師人選建議與相關協助。據了解，此案可能在今年內行刑，林恩真對此回應，不清楚具體日期。

另，上週17名台灣人在菲律賓長灘島被逮，林恩真表示，根據菲警調查，他們是涉嫌販毒，除了主嫌以外，其餘16名國人皆可用40萬比索（約台幣27萬3000元）交保，但目前為止無人完成交保程序。