欠債1億抵掉公司 找黑道被拗千萬

2016-08-31

〔記者徐聖倫／新北報導〕請鬼拿藥單！「駿熠集團」負責人高英昶周轉不靈，向男子蕭家松借款1億元無力償還，將公司經營權轉手給蕭；但高心有不甘，找「天道盟太陽會」大哥王嘉村出面，蕭不堪其擾，允諾給高1000萬元，這筆錢卻早一步被王給攔截，花用殆盡，王還覬覦駿熠集團，2人都被他吃得死死，只好向警求援。

新北市刑警大隊、土城警分局日前至新北市三重、基隆市七堵等地，將王嫌與旗下小弟共7人帶回偵訊。據悉，王嫌有詐欺、強盜等多項前科，偵訊時警方調出旗下小弟舉牌等事證，王嫌只得承認犯案。訊後依恐嚇取財、妨害名譽、侵入住宅、搶奪、侵占等罪嫌移送。

警方調查，駿熠集團45歲負責人高英昶去年因經營不善，向55歲的蕭家松調1億元周轉，沒錢還便將公司經營權轉手給蕭。蕭接手後，公司營運漸佳還上櫃，高眼紅，找65歲天道盟太陽會大哥王嘉村幫忙，王嫌派旗下小弟，天天到蕭的新北市土城、北市內湖廠房舉牌抗議，大喊「出來面對」，更誣指蕭非法占有。

蕭見事態嚴重，允諾給高1000萬支票，請他不要再鬧，交付支票當日卻被王嫌到場攔截，支票被領現花用殆盡。王嫌更覬覦蕭某公司，強行參加公司所有公開活動，公司開董事會時，也派人到場介入，高、蕭2人只好報警。