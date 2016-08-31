| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

欠債1億抵掉公司 找黑道被拗千萬

2016-08-31

〔記者徐聖倫／新北報導〕請鬼拿藥單！「駿熠集團」負責人高英昶周轉不靈，向男子蕭家松借款1億元無力償還，將公司經營權轉手給蕭；但高心有不甘，找「天道盟太陽會」大哥王嘉村出面，蕭不堪其擾，允諾給高1000萬元，這筆錢卻早一步被王給攔截，花用殆盡，王還覬覦駿熠集團，2人都被他吃得死死，只好向警求援。

新北市刑警大隊、土城警分局日前至新北市三重、基隆市七堵等地，將王嫌與旗下小弟共7人帶回偵訊。據悉，王嫌有詐欺、強盜等多項前科，偵訊時警方調出旗下小弟舉牌等事證，王嫌只得承認犯案。訊後依恐嚇取財、妨害名譽、侵入住宅、搶奪、侵占等罪嫌移送。

警方調查，駿熠集團45歲負責人高英昶去年因經營不善，向55歲的蕭家松調1億元周轉，沒錢還便將公司經營權轉手給蕭。蕭接手後，公司營運漸佳還上櫃，高眼紅，找65歲天道盟太陽會大哥王嘉村幫忙，王嫌派旗下小弟，天天到蕭的新北市土城、北市內湖廠房舉牌抗議，大喊「出來面對」，更誣指蕭非法占有。

蕭見事態嚴重，允諾給高1000萬支票，請他不要再鬧，交付支票當日卻被王嫌到場攔截，支票被領現花用殆盡。王嫌更覬覦蕭某公司，強行參加公司所有公開活動，公司開董事會時，也派人到場介入，高、蕭2人只好報警。

廣告
  • 位於土城區上櫃公司廠房30日正常上工。（記者徐聖倫攝）

    位於土城區上櫃公司廠房30日正常上工。（記者徐聖倫攝）

  • 王嫌唆使旗下小弟進到蕭某土城廠房舉牌鬧事。（記者徐聖倫翻攝）

    王嫌唆使旗下小弟進到蕭某土城廠房舉牌鬧事。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：欠債1億抵掉公司 找黑道被拗千萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.