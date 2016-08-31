餿水桶有男嬰屍 餵豬男嚇破膽
2016-08-31
廚餘收自雙北難追查
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市吳姓養豬人家昨整理廚餘，卻在廚餘桶驚見一具初生的男嬰屍，若未發現，嬰屍恐被豬隻吞食下肚；吳姓養豬戶告訴警方，向來都是載空桶到雙北，換回裝滿廚餘的桶子，怎知遇到這麼恐怖的事。
因廚餘收自新北的環保公司與台北市的牛排館，員警昨前往追查，但尚無所獲。環保公司人員告訴警方，所回收的廚餘，來自20幾處大樓、賣場，警方追查難度高，除調閱監視影像，也呼籲民眾提供線索，以利找出嬰屍的生母或丟棄者。
桃園市新屋區東明里的吳姓養豬人家說，他與免費提供廚餘的牛排館、環保公司合作多年，兒子前天中午從新北市某環保公司及台北市內湖某牛排館，載回8桶回收廚餘，放置養豬場。
昨午他整理廚餘桶時，打開一個廚餘袋，赫見嬰屍，蜷曲的小身體連著臍帶與未脫落胎盤，嚇得急忙報警。
楊梅警分局追查，推斷剛出生的男嬰，可能是生母或親人丟棄，警將嬰屍清洗後送殯儀館，報請檢察官相驗，男嬰身上未見外傷，將擇日解剖。
警方說，男嬰若仍有氣息時被丟入廚餘桶，行為人將涉遺棄致死，或殺人棄屍等罪；若是死亡後丟棄，則涉棄屍罪。
嬰屍有無可能是被人直接拿到養豬場丟棄？當地東明里長姜義泉說，養豬場養了好幾條大型犬，都很凶惡，且位處偏僻，警方認為可能性不高。
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