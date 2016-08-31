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餿水桶有男嬰屍 餵豬男嚇破膽

2016-08-31

廚餘收自雙北難追查

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市吳姓養豬人家昨整理廚餘，卻在廚餘桶驚見一具初生的男嬰屍，若未發現，嬰屍恐被豬隻吞食下肚；吳姓養豬戶告訴警方，向來都是載空桶到雙北，換回裝滿廚餘的桶子，怎知遇到這麼恐怖的事。

因廚餘收自新北的環保公司與台北市的牛排館，員警昨前往追查，但尚無所獲。環保公司人員告訴警方，所回收的廚餘，來自20幾處大樓、賣場，警方追查難度高，除調閱監視影像，也呼籲民眾提供線索，以利找出嬰屍的生母或丟棄者。

桃園市新屋區東明里的吳姓養豬人家說，他與免費提供廚餘的牛排館、環保公司合作多年，兒子前天中午從新北市某環保公司及台北市內湖某牛排館，載回8桶回收廚餘，放置養豬場。

昨午他整理廚餘桶時，打開一個廚餘袋，赫見嬰屍，蜷曲的小身體連著臍帶與未脫落胎盤，嚇得急忙報警。

楊梅警分局追查，推斷剛出生的男嬰，可能是生母或親人丟棄，警將嬰屍清洗後送殯儀館，報請檢察官相驗，男嬰身上未見外傷，將擇日解剖。

警方說，男嬰若仍有氣息時被丟入廚餘桶，行為人將涉遺棄致死，或殺人棄屍等罪；若是死亡後丟棄，則涉棄屍罪。

嬰屍有無可能是被人直接拿到養豬場丟棄？當地東明里長姜義泉說，養豬場養了好幾條大型犬，都很凶惡，且位處偏僻，警方認為可能性不高。

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  • 楊梅警方在養豬場拉起封鎖線調查。（記者李容萍翻攝）

    楊梅警方在養豬場拉起封鎖線調查。（記者李容萍翻攝）

  • 吳姓養豬農戶從新北市一家環保公司及台北市內湖一家牛排館帶回養豬場的廚餘桶，由警方封鎖調查。（記者李容萍翻攝）

    吳姓養豬農戶從新北市一家環保公司及台北市內湖一家牛排館帶回養豬場的廚餘桶，由警方封鎖調查。（記者李容萍翻攝）

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