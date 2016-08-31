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兒關機看電影 百公尺外…爸媽被詐80萬

2016-08-31

逮到車手 才找到兒

〔記者湯世名／彰化報導〕蔡男接到詐騙電話，話筒傳來「不替兒子還80萬元就準備收屍」的詐騙老梗，蔡男打兒子手機求證，手機卻關機，心急下付款，等對方二度要錢，蔡男才向銀行求助，警逮高姓車手，又過了2小時，剛退伍的兒子才回電，蔡姓夫妻得知他在100公尺外的戲院裡看電影，破口大罵「你看電影，手機不會開震動嗎？我們被騙了！」

交付80萬 還要60萬

彰化警分局調查，行動不便的蔡男，前天下午2時接到自稱地下錢莊電話，開口就說「你兒子向我們借錢」，若不幫兒子還80萬元就準備收屍，電話那頭還傳來毆打及哭泣聲，不斷叫喊「爸媽救我！」蔡男到銀行提款前，仍不斷撥兒子手機查探，想查證是否詐騙手法，但兒子的手機卻關機，蔡姓夫妻因而以為真遭綁走，遂到和美鎮某銀行提領80萬元，在銀行前將贖款交給對方。

二度提款才警覺

不久對方又來電，說還要60萬元利息，付錢才放人，並與蔡男約定下午3時，在彰化市某銀行前交錢，經討價還價降為55萬元。

蔡男二度到銀行提款時覺得「怪怪的」，向銀行保全稱「我好像被詐騙了！」經銀行確認遇到詐騙向警方通報，蔡男以牛皮紙袋裝10萬元當誘餌，當20歲的車手高男現身，埋伏警方一擁而上逮人。

蔡男在派出所仍連繫不到兒子，夫妻焦急萬分，2個多小時後兒子回電，蔡男詢問「你在哪裡？為何關機？」兒子回稱「我在看電影！手機當然要關機。」警訊後，將高姓車手依詐欺罪嫌移送，並追查幕後詐騙集團。

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  • 蔡姓男子（紅衣者）在銀行領款時仍試圖與兒子連繫，但兒子都關機，警方據報前往協助。（記者湯世名翻攝）

    蔡姓男子（紅衣者）在銀行領款時仍試圖與兒子連繫，但兒子都關機，警方據報前往協助。（記者湯世名翻攝）

  • 詐騙集團高姓車手現身取款，被警方一擁而上逮捕。（記者湯世名翻攝）

    詐騙集團高姓車手現身取款，被警方一擁而上逮捕。（記者湯世名翻攝）

  • 詐騙集團高姓車手現身取款，被警方一擁而上逮捕，起出10萬元現金。（記者湯世名翻攝）

    詐騙集團高姓車手現身取款，被警方一擁而上逮捕，起出10萬元現金。（記者湯世名翻攝）

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標題：兒關機看電影 百公尺外…爸媽被詐80萬


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