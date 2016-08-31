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《躲11年》幽靈女童感謝警 終能上學

2016-08-31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣四十五歲林姓婦人被通緝，帶著女兒小玲（化名）人間蒸發十一年後被警方查獲。林婦昨現身礁溪警察分局感謝警方協助，讓小玲可以報戶口上學，心裡的大石頭總算放下，也希望外界不要再打擾她們生活。

母盼勿打擾她們生活

林婦說，小玲有讀私立幼兒園，對於國字認讀沒問題，她對小玲照顧無微不至，她還有案子得走法院，為保護小玲，希望媒體不要追著她跑。

檢警將採樣做ＤＮＡ檢驗，確認身分無誤後，由宜縣教育處鑑定小玲適合年級，再與台北市政府聯絡，尋求最好的就學方案。

本報獨家報導，林婦因詐欺案九十一年被通緝，九十四年生下小玲後「人間蒸發」，小玲沒戶口也未入學；今年二月，林婦被查獲竟否認生過小孩，要撤銷協尋通報，檢警一度懷疑小玲是否遭不測；礁溪分局員警林岳霆等人廿四日查獲林婦與女兒，才放下心來。

小玲被員警發現時開口就說「我好想跟大家一樣上學！」林婦說，很多人告訴她，如果去報戶口，小孩子會被送到社福機構，為了不跟小玲分開，才沒讓她循正常管道上學。

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  • 林婦昨天現身礁溪分局。（記者林敬倫攝）

    林婦昨天現身礁溪分局。（記者林敬倫攝）

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