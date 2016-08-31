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果農拾金不昧 警察救回尋短婦

2016-08-31

騎車載愛犬遺體 想跟牠走

〔記者陳建志／台中報導〕獨居的Ｙ姓中年女子，與雪納瑞犬相依為命，愛犬前天死亡，她透露「要跟牠一起走」，竟帶著愛犬遺體，騎機車到台中太平山區疑似欲尋短，但途中遺落皮夾，被誠實的果農撿到交警局，員警問到Ｙ女的同事得知其意圖，緊急追蹤，動員搜山，前晚終在大湖桶山區找到Ｙ女，避免悲劇發生。

警調監視器 摸黑搜山阻悲劇

前晚六點多，台中陸姓果農從枇杷果園返家，行經太平區長龍路四段，在路邊發現一個女用皮夾，立即送到頭汴派出所招領，值班警員顏信益見有Ｙ女的名片和健保卡，撥她手機無人接聽，改撥公司電話，同事透露她養了多年的雪納瑞當天上午在家死亡，她很傷心、情緒低落，透露「要跟牠一起走」。

員警認人命關天，緊急調閱路口監視器，確認傍晚五點多，Ｙ女騎機車前往大湖桶山區，機車後載裝有愛犬遺體的狗籠，隨即通報十多名義警、民防隊員徹夜搜山。

機車衝落山坡 婦抱愛犬遺體哭泣

頭汴派出所黃明勝所長表示，大湖桶山區都是枇杷果園，產業道路錯綜複雜，入夜一片漆黑、毫無人跡，搜救隊聽到深山不斷傳出狗叫聲，懷疑Ｙ女就在山裡，不斷往深山搜尋，找了三個多小時，晚間九點多在一處產業道路旁，見Ｙ女抱著狗籠站在路旁哭泣，機車已衝落一旁山坡，問她為何獨自上山，她說：「我想帶著狗狗到山裡散心！」至於機車為何衝入山坡？她不願多談。

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  • Y女騎機車載著愛犬遺體上山。（記者陳建志翻攝）

    Y女騎機車載著愛犬遺體上山。（記者陳建志翻攝）

  • Y女騎機車載著愛犬遺體上山，途中衝落枇杷園山坡，傷心抱著愛犬遺體哭泣。（記者陳建志翻攝）

    Y女騎機車載著愛犬遺體上山，途中衝落枇杷園山坡，傷心抱著愛犬遺體哭泣。（記者陳建志翻攝）

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