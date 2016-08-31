寶可夢玩家 合力搶救溺水嬤

2016-08-31

〔記者陳冠備／彰化報導〕開花店的寶可夢玩家陳易呈，昨到彰化縣北斗河濱公園「抓寶」，目擊九旬阿婆落水，他馬上拋下手機下水搶救，將阿婆拉到岸邊待援，自己卻體力不支而差點滅頂，幸好其他玩家加入救援，消防隊員後來救起兩人，阿婆昏迷指數九，仍在加護病房觀察。

廿七歲陳易呈的手、胸擦傷無大礙，他很高興能救起阿婆，但很擔心她的狀況。陳妻趕到醫院，直呼「丈夫平時喜歡熱心助人，很高興他見義勇為，但也會擔心他。」

陳易呈表示，自己是寶可夢玩家，昨上午十一點騎車行經北斗河濱公園，發現很多人在抓寶，他馬上停車躍躍欲試，卻目擊阿婆走路搖搖晃晃，跌落一旁深約三公尺的八堡二圳，他將救生圈丟給阿婆，但她似乎失去意識，載浮載沉，他趕緊抓住水泥護堤突出物，慢慢滑下河中救人。

陳易呈 奮勇拉阿嬤到岸邊

陳易呈說，河水一度讓一七八公分高的他滅頂，趕緊呼叫其他玩家丟救生圈，再套住自己的頭，邊游邊拉著阿婆到岸邊，一直跟她說話，要她保持清醒。

消防救護員到場，將兩人救起送醫，阿婆已失去意識，原本昏迷指數三分，經插管治療，昏迷指數提升到九分。

陳易呈說，他曾是田中鎮長的司機，參與不少救災場景，略有經驗，而現場有救生圈，自己會游泳，才下水救人，但搶救時撞到胸部，更沒料到自己一百廿公斤的體重過重，以致耗盡體力，喝到很多髒水，上岸後有點不舒服。

幫忙打一一九的張姓鎮民說，北斗河濱公園沿途有很多寶可夢補給站，平日就吸引玩家聚集，阿婆落水時，大家看見陳男奮不顧身下水救人，也紛紛加入救援行列。

警方說，阿婆住在北斗河濱公園附近，有些微失智，事發後家屬趕到醫院，不願多談。