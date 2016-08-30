太專注刮樂透 包包遭飛車劫走
2016-08-30
〔記者姚岳宏／台北報導〕38歲連姓男子缺錢花用，上週六騎機車經過台北市木柵路二段的彩券行，見店內一名婦人專心玩刮刮樂，把包包放在桌上，連男竟衝進店內一把搶走，隨即騎車逃離，警方過濾上百支監視器，一天之內在旅館逮捕連男，還搜出安非他命毒品，詢後依搶奪及毒品罪嫌送辦。
被搶的35歲楊姓女子事後驚魂未定，直說「很可怕」；轄區文山一分局木柵派出所調查，連男4月才因槍砲案假釋出獄，目前打零工維生，四處為家，有錢才到旅館洗澡睡覺。他稱因缺錢花用才鋌而走險，警方正擴大清查他是否涉及其他刑案。
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