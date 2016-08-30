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保護學童安全 將推動「安心走廊」

2016-08-30

〔記者姜翔／台北報導〕台北市北投區國小校園去年發生割喉案，今年3月內湖區又發生小燈泡命案，校園維安一直受到社會矚目。教育部及內政部於昨天在全國中小學開學日，合推「校園與周邊安心走廊之愛心服務站」計畫。

內政部長葉俊榮、教育部常務次長林騰蛟特赴離小燈泡事件發生地僅1公里遠的麗山國小，替校園周邊獲選的愛心服務站掛牌，並簽下約定書。葉俊榮指出，未來將由警方替校園進行「安全環境評估檢測」，並在學童上下學必經路段設置「安心走廊」；另藉由學校志工及老師結合附近商家成立「愛心服務站」，讓學童遇到緊急危難時能立即求援。

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  • 昨天是全國中小學開學日，內政部長葉俊榮（右三）牽著學童進入校園。（記者姜翔攝）

    昨天是全國中小學開學日，內政部長葉俊榮（右三）牽著學童進入校園。（記者姜翔攝）

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