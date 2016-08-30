小弟想脫幫 逼含排氣管丟大海

2016-08-30

〔記者林嘉東／基隆報導〕36歲男子鄭柏堅自稱是天道盟同心會瑞芳分會長，涉嫌擁槍自重，不滿譚姓小弟脫離幫派，持刀逼迫譚男口含汽車排氣管，害譚差點喪命；基隆地檢署昨天偵結，依殺人未遂等罪起訴鄭。

起訴指出，鄭柏堅帶著19歲的黃姓女友到處遊玩，吆喝小弟四處犯案。去年9月，一名譚姓小弟想要脫離組織，鄭男竟持刀逼迫口含汽車排氣管，再命女友猛踩油門，讓譚男一度因大量廢氣，差點喪命；鄭還稱是要請譚「抽雪茄」。

鄭男最後又命令小弟拿高爾夫球桿痛毆譚男，自己再用西瓜刀砍其臀部多下，再把他丟到海中，所幸警員及時發現，送醫救回一命。檢方認定鄭涉犯殺人未遂罪，昨天將他起訴。