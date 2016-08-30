房東張淑晶 與兄爭產敗訴定讞
2016-08-30
〔記者項程鎮／台北報導〕惡房東張淑晶與親哥哥張振盛因台北市東區房產鬧上法院，張男指控當初買房借用妹妹名義登記，其實購屋款大多是他付的；張女則指哥哥替她操盤投資失利，這間房子是彌補她的虧損。最高法院維持高等法院見解，認定房子是張男的，判決張女敗訴定讞。
房子借張淑晶名登記
判決指出，101年5月30日，張氏兄妹花1532萬元買下台北市東區一間18坪套房，房子借名登記在張淑晶名下，以取得較優惠的貸款利率，後來還以張女名義出租房子，每月租金3萬2000元都轉交給張男。102年8月間，張女委託張男操作股票虧損3000多萬元，雙方鬧翻，套房租約到期後，張女更換門鎖、不讓張男進入，張男憤而提告。
張女則指房子並非借名登記，當初委託哥哥投資股票失利，她提議改投資不動產，因此哥哥匯款返還先前投資失利的欠款，這些錢與購買房地產無關，房子應該是她的。
兄妹爭產2次 各有勝負
台北地院判決張男敗訴，認定張女支付購屋時的部分費用，還去繳納房貸，且張男未舉證房子借名登記給張女，房子應歸張女所有；上訴後，高院改判張女敗訴，認定購屋時的洽談、簽約和交屋都由張男辦理，張女都未參與，房子租金也由張男收取，張女曾付的房貸金額，只能算是張男跟她借錢付房貸，因此改判張男勝訴，張女上訴後被最高法院駁回定讞；張女先前也曾因新北市房地產和哥哥張男對簿公堂，最高法院判張男敗訴定讞。
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