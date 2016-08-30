女稱遭網友迷姦 性愛照打臉

2016-08-30

看鏡頭比手勢 還露笑臉

〔記者王定傳／新北報導〕女子小美（化名）指控陳姓男網友拿摻藥喉糖騙她吃下，見她昏迷無力反抗，邀謝姓男子大玩3P，陳、謝兩人到案都說與小美是你情我願；新北地檢署檢視性愛照，發覺小美沒昏迷，可直視鏡頭，且面露微笑，案發後還傳訊說：「找人3P行情都不止2萬…搞老娘這麼久…還內射…」，處分兩男不起訴。

小美控訴，去年7月26日，陳男先以LINE邀約見面，隔日開車載她時，給了一顆喉糖，她吃下後昏睡、無力，隨後被載到摩鐵強行性侵，陳、謝兩人還拿相機拍攝，竊取她包包內5萬8000元現金，並恐嚇說：「不要張揚，影片不會流出，不然會很多人知道」等語。

女說詞不一 網友不起訴

陳男辯稱，他與小美在案發前3天，已相約到摩鐵嘿咻，當時有聊到3P，小美認同，3天後他再次確認小美對「3P」意願，才透過LINE邀謝男前來，他根本沒拿東西給對方吃，性行為時，小美從頭到尾意識清楚，謝男也說是你情我願。

檢察官調查，小美警詢時說詞不一，檢警檢視性愛照，發現小美面對鏡頭，有比手勢面露微笑，且小美對遺失的金額出現不同說法，最後處分不起訴。