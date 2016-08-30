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縱火慣犯 街友燒了紅樓旁酒吧

2016-08-30

5年前曾在高雄連續縱火

〔記者王冠仁／台北報導〕曾涉及多起縱火案的街友郭蓬基，前天搭火車到台北市，竟跑到西門町知名古蹟「紅樓」旁邊的酒吧燒報紙縱火。警方循線逮到他，在他身上起出點火用的打火機；他竟說：「喜歡看報紙燃燒的樣子」，還辯稱「報紙濕濕的應該燒不起來」，員警不禁斥責：「真是胡來！」

警方指出，郭蓬基（57歲）幾乎每次都是酒後心情差就縱火洩憤；5年前，他在高雄榮總附近，90分鐘內分別在4個地點縱火，燒毀14輛機車，讓消防隊員疲於奔命，更讓車主大罵「沒天良」。

縱火當天從屏東北上落腳

他先後因縱火等案件被判刑4年，直到今年6月才出獄；他出獄後回屏東老家打零工度日。日前他聽朋友說台北的工作機會多，萬華一帶也有許多街友，於是前天早上搭火車北上，前往街友眾多的艋舺公園落腳。

警方調查，前天下午1點多，他前往西門町附近超商購買米酒後，獨自走到紅樓旁的酒吧露天座位區獨飲，2點半時隨手撿起地上散落的舊報紙以打火機點燃。

獨飲後撿舊報紙點燃

消防員撲滅火勢後，發現起火點在門口且「由外往內燒」，研判有人縱火，警方調閱監視器畫面追查，果然發現郭男涉有重嫌。

警方說，郭縱火後回到艋舺公園休息，直到昨天早上警方前往艋舺公園公廁處理另一名陳姓街友暴斃案時，眼尖發現郭嫌就在公園，立即將他攔下逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

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  • 曾涉及多起縱火案的郭蓬基，前天下午1點多拿著米酒走到紅樓旁的酒吧露天座位區獨飲，2點半時隨手撿起地上散落的舊報紙以打火機點燃，還確認點燃才離去。（記者王冠仁翻攝）

    曾涉及多起縱火案的郭蓬基，前天下午1點多拿著米酒走到紅樓旁的酒吧露天座位區獨飲，2點半時隨手撿起地上散落的舊報紙以打火機點燃，還確認點燃才離去。（記者王冠仁翻攝）

  • 紅樓旁的酒吧遭縱火後，陷入火海。（記者王冠仁翻攝）

    紅樓旁的酒吧遭縱火後，陷入火海。（記者王冠仁翻攝）

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