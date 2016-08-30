電信詐騙 納入組織犯罪嚴懲

2016-08-30

〔記者羅添斌／台北報導〕電信詐騙案重創我國政府形象、人民權益受害，為有效遏止，行政院昨晚指出，法務部已草擬完成「組織犯罪防制條例修正草案」，未來電信詐欺集團犯罪，將納入組織犯罪對象，予以嚴懲。

行政院長林全昨主持治安會報，有關防制電信網路詐欺，內政部指出，相關部會已建立打擊跨境詐騙犯罪跨部會平台，內政部也成立打擊詐欺犯罪中心，並加強查緝詐欺金流及幕後金主，同時防範國人赴外從事詐騙犯罪。此外，法務部已草擬完成「組織犯罪防制條例修正草案」，針對電信詐欺集團犯罪，已納入該條例處罰對象，予以嚴懲。

另外，針對醫院暴力，林全指出，「醫療法」已於前年修正，增訂具有公共危險罪性質的條文，對醫療暴力行為有較重和較完整的處罰規定。施行後至去年底，依「醫療法」處罰個案數成長兩倍，其中約一半為移送檢察機關的刑事案件，起訴率達82％，有罪判刑確定率達百分之百。