| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

警錯把天津當台北 分局長回「看清楚再貼文」

2016-08-30

〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕國內電子媒體日前播出快報，「天津住宅區爆炸」的斗大標題，讓台北市警局公關室人員誤以為爆炸地點是「台北市天津街」，未加查證就截圖、傳送至LINE輿情群組，並通知中山警分局；中山分局長吳敬田清查發現，爆炸地點在中國，市警局卻「錯把馮京當馬涼」，立即在群組回報「是大陸天津，請看清楚再貼文」。

據悉，此次「凸槌」的警員原任職內湖分局，約一年前被借調到公關室支援。市警局表示，同仁「求快」未查證才鬧出笑話，將要求同仁更加精確掌握輿情，避免類似狀況再發生。

據了解，前天下午5點多，國內電視媒體以快報方式，搭配斗大標題「天津住宅區爆炸」，指中國天津市一棟大樓的29樓頂樓住家於前天下午3點多爆炸，造成一人受傷送醫。當時北市警公關室人員誤以為爆炸地點在「台北市天津街」，為即時掌握輿情，立即截圖、於市警局LINE輿情群組發文，「上案請中山分局參處」。

甫上任不到一個月的中山分局長吳敬田，立即要中山分局勤務指揮中心清查，因天津街有部分路段屬中正一分局轄區，為求慎重，也通報中正一勤指中心清查，但兩單位都查無此事。最後，吳敬田發現市警局誤把中國天津市當作台北市天津街，立即在群組回報。

廣告
  • 北市警局公關室鬧笑話，誤把中國天津爆炸 案當成台北市天津街。 （記者王冠仁翻攝）

    北市警局公關室鬧笑話，誤把中國天津爆炸 案當成台北市天津街。 （記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：警錯把天津當台北 分局長回「看清楚再貼文」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.