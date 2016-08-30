警錯把天津當台北 分局長回「看清楚再貼文」
2016-08-30
〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕國內電子媒體日前播出快報，「天津住宅區爆炸」的斗大標題，讓台北市警局公關室人員誤以為爆炸地點是「台北市天津街」，未加查證就截圖、傳送至LINE輿情群組，並通知中山警分局；中山分局長吳敬田清查發現，爆炸地點在中國，市警局卻「錯把馮京當馬涼」，立即在群組回報「是大陸天津，請看清楚再貼文」。
據悉，此次「凸槌」的警員原任職內湖分局，約一年前被借調到公關室支援。市警局表示，同仁「求快」未查證才鬧出笑話，將要求同仁更加精確掌握輿情，避免類似狀況再發生。
據了解，前天下午5點多，國內電視媒體以快報方式，搭配斗大標題「天津住宅區爆炸」，指中國天津市一棟大樓的29樓頂樓住家於前天下午3點多爆炸，造成一人受傷送醫。當時北市警公關室人員誤以為爆炸地點在「台北市天津街」，為即時掌握輿情，立即截圖、於市警局LINE輿情群組發文，「上案請中山分局參處」。
甫上任不到一個月的中山分局長吳敬田，立即要中山分局勤務指揮中心清查，因天津街有部分路段屬中正一分局轄區，為求慎重，也通報中正一勤指中心清查，但兩單位都查無此事。最後，吳敬田發現市警局誤把中國天津市當作台北市天津街，立即在群組回報。
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