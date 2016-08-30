餓死重殘女兒？ 母搬家落跑
2016-08-30
房東查看 驚見屋內家當已清空
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市高姓婦人的女兒小華（化名）重度身障，生活無法自理，26年來都由高婦照顧，日前高婦租屋處傳出惡臭，房東破門查看，驚見屋內家當已清空，小華卻陳屍床上；檢警調查小華已死亡近月，不排除高婦涉嫌遺棄小華致死，正全力追查她的下落。
女兒陳屍床上 死亡近月
檢警調查，46歲高婦與50歲劉男，26年前同居時生下女兒小華，小華因先天癲癇及多重肢體與智能障礙，生活完全無法自理，領有重度身障手冊，平日生活起居都由高婦負責；劉男與高婦分居後，每月給母女倆2至3萬元不等的生活費，由高婦在外租屋與女兒同住。
房東每月5日固定向高婦收租，本月5日前往收租無人應門，打電話給高婦，卻發現是空號。
房東打電話給高婦 已成空號
房東一直等到23日，聽見其他房客反映，高婦房間傳來陣陣惡臭，破門查看，赫然發現小華陳屍床上，屍體腫脹變形，屋內陳設都已搬清，高婦則不知去向，嚇得立即報警。
檢警勘驗遺體外觀，未發現明顯傷痕，現場也無打鬥掙扎痕跡，但小華陳屍處周邊打掃得異常乾淨，且有拖行痕跡，懷疑高婦可能發現小華發病猝死，將她抬上床後，連夜搬離租屋處。
不過，小華生活無法自理，且冰箱內空無一物，檢警也不排除高婦明知女兒還活著，卻撒手不管、逕自搬走，留下無自救能力的女兒倒臥床上，活活餓死，將解剖遺體以了解確切死因。
有人目擊男子協助高婦搬家
至於高婦，檢警發現她本月初已搬離租屋處，有目擊者描述，有名男子協助她搬家，兩人關係待釐清。
檢警發現，高婦搬走後，立即將手機號碼停用，明顯要讓外界找不到她，目前行蹤成謎，劉男也不知其下落，檢警正透過各種關係，希望她出面說明。
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