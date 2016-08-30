小女孩重生…暖警鼓勵她勇敢上學

2016-08-30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕小玲自出生後的11年不見蹤影，警方忐忑不安，在送達傳票前，專程到礁溪警分局旁的德陽宮上香，為小女孩祈福，最後如願找到小玲，才放下心中大石頭。

從警30餘年的礁溪警分局偵查佐林岳霆，見到11歲的小玲沒有上學，當面斥責林婦「妳怎麼可以因自己的事，耽擱小孩學業？」、「為人母親太不負責任了！」隨即溫柔鼓勵小女孩勇敢上學，「未來上課，叔叔送妳一套書，說到做到！」

事實上，送達傳票當天，檢警專案小組已做最壞打算，並擬定因應策略，如果林婦不說出小孩下落，將安排測謊，並由檢方召開偵查庭訊問。所幸母女倆同在屋內，林婦也全盤托出。

晚報戶口重罰？誤傳啦

林婦誤信女兒出生後沒按時辦戶籍登記，擔心被罰30萬元以上；法界人士說，《戶籍法》規定，未在法定期間申請戶籍登記，處300元以上、900元以下罰鍰，經催告仍不為申請者，處900元，絕無重罰；另根據《強迫入學條例》，6到15歲學童無故未入學，家長也將面臨行政裁罰。