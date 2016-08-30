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娃被藏11年沒上學 電視是唯一朋友

2016-08-30

怕和媽分開沒哭鬧

〔記者江志雄／宜蘭報導〕11歲的小玲住在台北市卻未上學、不識字、沒朋友，過著幾乎足不出戶的生活，家裡電視機是她認識外面世界的唯一窗口，讓外界難以置信。警方說，善良的小玲擔心母親入獄，自己被安置，因此長期忍受寂寞的生活。

母女被查獲反解脫

母女倆被尋獲後，警方告知未依規定報戶口，不會受重罰，女兒也應該不必被安置，林婦高興地告訴小玲，「我們以後終於可以光明正大出去玩了！」

終於可攜手齊出遊

據了解，林婦長期灌輸女兒「媽媽是通緝犯」、「通緝犯女兒不能上學」的偏差觀念，她出門賣冰時，小玲只能待在家中看電視，自言自語，但她對此卻沒有怨言。

小玲因無健保卡，看病都得自費，林婦害怕女兒身分曝光，作風相當低調，即便攜女外出，也是一前一後，絕不同行，小玲在家裡叫她媽媽，在外「形同陌路」。

開心終於能上學交友

辦案人員訪談時發現，林婦住處客廳不見大型3C產品，小玲清秀眉宇間帶著憂鬱，她告訴警察叔叔說：「每次看到人家背書包上學，我無比羨慕，卻不敢跟媽媽說，希望有朝一日也能上學交朋友，這一天終於要實現了！」

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  • 林岳霆等員警在送達傳票前，還專程到礁溪德陽宮上香，為小女孩祈福。（記者江志雄翻攝）

    林岳霆等員警在送達傳票前，還專程到礁溪德陽宮上香，為小女孩祈福。（記者江志雄翻攝）

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