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被霸凌？ 國小老師說沒有

2016-08-30

〔記者張安蕎、鍾泓良／新北報導〕對於鍾生墜樓的悲劇，新北市安和國小輔導主任吳嘉慧表示，鍾生與同學相處融洽，從未聽聞他被霸凌、嘲笑或欺負，在校內沒有任何異常狀況，但他課業成績算是中下，曾參加補救教學。

對於鍾生曾要妹妹打電話給國小老師，吳嘉慧說，導師並未接到鍾生或其胞妹的電話，導師也不方便回應此事。中正國中校長楊明源表示，校內曾在8月中舉辦新生訓練，鍾生表現十分正常。

將對妹妹進行悲傷輔導

新北市社會局社工科長石玉麗表示，鍾生是單親家庭、具低收戶資格，每月領約1萬9千元補助金。意外發生後，社工師擔心妹妹產生創傷，將與學校聯合關注妹妹身心狀況。新北市教育局副局長黃靜怡表示，將請安和國小老師針對妹妹進行悲傷輔導。

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  • 鍾少當著妹妹（左）的面跳樓，父親（右）無法相信。 （為保護當事人，照片經變色、馬賽克，記者余衡攝）

    鍾少當著妹妹（左）的面跳樓，父親（右）無法相信。 （為保護當事人，照片經變色、馬賽克，記者余衡攝）

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