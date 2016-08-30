不想上國中 兄當妹面跳樓亡
曾說家貧被同學嘲諷
〔記者余衡、王定傳／新北報導〕昨天是開學日，住新北市土城的13歲鍾姓國一男新生上學前跟父親表示要「做件事」，卻帶著11歲的妹妹跑到12樓頂，當著妹妹的面一躍而下身亡。鍾妹哭著告訴警方，哥哥曾向她透露不想上國中，對課業感覺有壓力，有輕生念頭；傷心的鍾父則說，兒子曾提及在學校被同學嘲諷低收入戶身分，警方不排除他是以上原因而做出傻事。
妹說哥早有輕生念頭
昨天上午7點多，新北市消防局接獲土城區裕民路一處社區大樓有人墜樓，到場發現鍾生躺在地面，鍾父在旁激動哭喊：「我的兒子啊！」大樓王姓女主委表示，早上她到頂樓澆花，發現鍾生跨坐女兒牆緣，鍾妹在旁急喊：「哥哥你在做什麼？你不要這樣！」王女上前勸阻：「危險！你快點下來！」話才說完，鍾生就躍下。
鍾父告訴警方，昨天是開學日，早上6點45分叫醒兄妹倆，兒子說「要去做件事」，他囑咐「要快點、別遲到」，不久兒子返回說要找女兒幫忙，他在盥洗未多問，後來聽到「碰！」的聲響，接著看到女兒哭著跑回來說：「哥哥掉下去了！」趕到樓下就發現兒子倒臥血泊中。
鍾父說，自己有兩段婚姻，子女是第二任妻子所生，10年前二度離婚後由他撫養。他因經濟拮据，常被房東催促搬家，5年前考量自己妹妹可協助照顧小孩，從新北市三重區搬到土城區租屋，近來房租調漲，生活更吃緊，只能靠低收入戶補助每月近2萬元及打零工支應。
沒徵兆 單親爸崩潰
鍾父無奈表示，兒子曾提及在學校被同學嘲諷低收入戶身分，但他疼愛子女，孩子們喜愛海賊王動漫及電腦遊戲都盡量滿足。不過近來因為手指受傷，工作難尋，生活艱困，曾向社福單位請領補助，卻緩不濟急。
曾想向小學老師求救
鍾父說，前晚他帶兄妹倆吃火鍋，孩子都很高興，兒子返家後協助打掃家裡，還拿出國小畢業紀念冊抄寫同學及老師姓名，完全看不出兒子有意輕生。事後從女兒口中才得知，兒子擔心無法適應國中新環境，曾有尋短念頭，也曾問她能否幫忙打電話給國小老師。
父指兒不太會說心事
鍾父表示，兒子活潑善良、樂於交友，但不喜吐露心事，在校成績持平，他未嚴加要求，只希望兒子平安長大，別誤入歧途，從未想到會發生憾事。
父稱絕未和兒子吵架
外傳鍾生昨早曾和父親吵架，鍾父一再說：「真的沒有！」警方調查，鍾生先拿一把水果刀上頂樓，但沒有自殘，稍後返家要妹妹上頂樓幫他搬東西，這次一到頂樓就跳樓。
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