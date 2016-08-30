偷車刮除識別貼紙 被警鷹眼識破

2016-08-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕世界展望會花蓮辦公室壽豐中心用來服務偏鄉弱勢家庭的廂型車16日遭竊，吉安警分局志學派出所長潘更生昨執行轄區探訪時，看到車型及車牌號碼，一眼就辨識出是失竊車輛，聯繫警網逮捕王姓竊嫌。警方發現，王嫌擔心車子被辨識出來，還拿美工刀刮除車門貼的世界展望會識別貼紙字跡，但還是被警員識破。

志學派出所長潘更生昨發現42歲王嫌開贓車，著便服的他騎機車尾隨，並通知線上警力支援攔查逮人，在車上起獲毒品安非他命0.56公克、吸食器等贓證物，警方斥責：「連機構做善事的車都偷，你有沒有良心？」王嫌辯稱天色昏暗沒注意到是社福機構的車，用萬能鑰匙試試，沒想到可以發動就偷走了。王嫌有毒品、竊盜前科，昨偵訊後移送花蓮地檢署偵辦。

世界展望會偏鄉服務專車失而復得，很感謝警方辛勞，資深專員楊功明說，壽豐地區幅員遼闊，社工服務的地方從海邊到深山，沒車開就像跛了腳一樣，雖然這輛車車齡已17年，但四輪驅動性能優越，平時都靠它上山下海服務壽豐700多個資助童家庭。