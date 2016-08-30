| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

偷車刮除識別貼紙 被警鷹眼識破

2016-08-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕世界展望會花蓮辦公室壽豐中心用來服務偏鄉弱勢家庭的廂型車16日遭竊，吉安警分局志學派出所長潘更生昨執行轄區探訪時，看到車型及車牌號碼，一眼就辨識出是失竊車輛，聯繫警網逮捕王姓竊嫌。警方發現，王嫌擔心車子被辨識出來，還拿美工刀刮除車門貼的世界展望會識別貼紙字跡，但還是被警員識破。

志學派出所長潘更生昨發現42歲王嫌開贓車，著便服的他騎機車尾隨，並通知線上警力支援攔查逮人，在車上起獲毒品安非他命0.56公克、吸食器等贓證物，警方斥責：「連機構做善事的車都偷，你有沒有良心？」王嫌辯稱天色昏暗沒注意到是社福機構的車，用萬能鑰匙試試，沒想到可以發動就偷走了。王嫌有毒品、竊盜前科，昨偵訊後移送花蓮地檢署偵辦。

世界展望會偏鄉服務專車失而復得，很感謝警方辛勞，資深專員楊功明說，壽豐地區幅員遼闊，社工服務的地方從海邊到深山，沒車開就像跛了腳一樣，雖然這輛車車齡已17年，但四輪驅動性能優越，平時都靠它上山下海服務壽豐700多個資助童家庭。

廣告
  • 世界展望會用來服務花蓮偏鄉的廂型車遭竊，被吉安警方找回。（記者王錦義翻攝）

    世界展望會用來服務花蓮偏鄉的廂型車遭竊，被吉安警方找回。（記者王錦義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世界展望會 吉安警分局 贓車
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：偷車刮除識別貼紙 被警鷹眼識破


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.