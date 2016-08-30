傳奇琴師逝世24年 「從母姓」兒認祖歸宗

2016-08-30

〔記者黃欣柏／台北報導〕曾寫下《白牡丹》、《滿山春色》等膾炙人口台語歌曲的國寶級傳奇琴師陳秋霖逝世24年後，有名鄭姓男子自稱是他兒子，提訴訟欲確認親子關係存在。士林地院依據陳家人證詞及DNA鑑定結果，認定鄭男確為陳親生，昨判鄭男勝訴。

陳秋霖原是歌仔戲班樂師出身，擅長殼子弦、大管弦等傳統樂器，後來他進入古倫美亞唱片公司擔任樂師，正式開始投入台語流行音樂創作，陸續寫下《白牡丹》、《滿山春色》、《南都夜曲》、《賣菜姑娘》等名曲，另還曾編導電影作品《乞食開藝旦》，79年獲頒金曲獎「特別貢獻獎」後，隔2年即逝世。

陳秋霖過世24年後，一名鄭姓男子向士林地院提起訴訟，盼確認與陳秋霖親子關係存在。鄭男指出，陳秋霖與妻子正式結婚前，就已生下含他在內的3名子女，但陳秋霖卻只認領其他兩人，讓他從母姓替女方家延續香火，他戶籍資料上至今仍無生父，盼能認祖歸宗。

陳秋霖遺孀出庭證稱，鄭確實是陳秋霖的親生兒子，且陳秋霖過世前都由鄭男照顧，不反對鄭男認祖歸宗；但陳家其他子女質疑，當初家族已協調由鄭男繼承鄭家香火及財產，如今他卻提告想重回陳家，「不知所為何者」，既不尊重父親心願，也不尊重其他手足感受，行為有失厚道，令人錯愕。