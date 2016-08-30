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車胎磨平還上路 自撞害妻枉送命

2016-08-30

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳男車子的胎紋早已磨平，仍貿然開上國道，行經積水路面打滑自撞護欄，坐副駕駛座的愛妻傷重不治，因此吃上過失致死官司；基隆地檢署檢察官認定，車胎磨平是害死妻子主因，但考量他痛失妻子，又獲岳父母原諒，處分他緩起訴。

夫涉過失致死 判緩起訴

處分書指出，54歲陳男與妻子結褵多年，育有一子，陳去年8月間，駕車載妻子外出，途經國道三號南下7公里（七堵）時，車子行經積水路面，車後輪突然打滑，整輛車失控自撞護欄，坐在副駕駛座的陳妻傷重不治；陳的小舅子無法原諒姊夫，陳的岳父母也因頓失愛女，控告女婿過失致死罪。

檢察官調查，陳男車子後輪的輪胎紋路，已磨損至安全線，毫無摩擦力與抓地力，是事故肇事主因，陳涉觸犯過失致死罪。

檢察官認定，陳行車前，未注意輪胎紋路已摩損至安全線，仍貿然上路，害死自己的妻子，但考量陳的小舅子、岳父母及兒子都已原諒他，陳也對痛失愛妻自責不已，處分他緩起訴1年，緩起訴期間要接受6小時的生命教育課程。

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  • 1元硬幣放進輪胎的安全線，若露出環狀紋路最外緣，胎紋深度肯定不足1.6釐米。（記者林嘉東攝）

    1元硬幣放進輪胎的安全線，若露出環狀紋路最外緣，胎紋深度肯定不足1.6釐米。（記者林嘉東攝）

  • 1元硬幣的外環紋路都在胎紋內，代表深度足夠1.6釐米。（記者林嘉東攝）

    1元硬幣的外環紋路都在胎紋內，代表深度足夠1.6釐米。（記者林嘉東攝）

  • 胎紋深度檢測器。（記者林嘉東攝）

    胎紋深度檢測器。（記者林嘉東攝）

  • 輪胎磨到無胎紋，安全線裸露。（記者林嘉東攝）

    輪胎磨到無胎紋，安全線裸露。（記者林嘉東攝）

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