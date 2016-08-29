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警只憑衣褲 比對出偷「機」鼠輩

2016-08-29

〔記者姚岳宏／台北報導〕35歲劉姓媽媽帶小孩逛台北市虎林街黃昏市場，手機放在嬰兒車置物籃，逛著逛著手機不見了，員警調閱監視器畫面，只拍到1名可疑男子的部分衣褲，沒掌握到男子面貌，經擴大比對，仍將涉案男子查獲。

信義警分局五分埔派出所員警調閱賣魚攤販對面的監視器畫面，雖沒拍到劉女，但有拍到嬰兒車，反覆檢視畫面，鎖定一穿黑色衣服及牛仔褲男子的半截可疑身影，員警循此線索，擴大調閱附近監視器畫面，確定涉案男子樣貌，進一步過濾出該男子從西門站搭捷運來永春站，得手後搭車返回原處。警方鎖定該男子常出沒西門町一帶，埋伏查緝，皇天不負苦心人，案發12天後在西門町逮捕52歲邱姓男子。邱男坦承犯案，但推說手機「已丟掉了」，警方訊後依竊盜罪將他送辦。

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  • 警方擴大調閱監視器畫面，查出52歲邱姓慣竊（黑衣藍褲者）的身分，12天後抓到人。 （記者姚岳宏翻攝）

    警方擴大調閱監視器畫面，查出52歲邱姓慣竊（黑衣藍褲者）的身分，12天後抓到人。 （記者姚岳宏翻攝）

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