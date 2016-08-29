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男扮女 騙男網友自慰再勒索

2016-08-29

〔記者王定傳／新北報導〕男子曾喜田在「wootalk」聊天網站假扮女性，搭訕徐姓網友，要對方傳自慰影片，徐照辦後，曾男竟恐嚇徐：「哥哥，我最近有點缺錢啦」、「至少也要來個3600塊討個吉利吧」等語，得手1700元；新北地院依恐嚇取財罪，判曾男6個月徒刑，可上訴。

本案發生於今年6月18日，曾男在「wootalk」聊天網站假扮女性，搭訕徐男後要他傳自慰影片，徐照辦後，曾表明自己也是男的，錄製語音訊息恐嚇徐男。

徐男報警，將曾男約出，在迴龍捷運站2號出口交付1700元，被埋伏員警當場逮捕。檢方偵辦時，曾男否認恐嚇取財，徐男說自己以為對方是女生，才會傳影片，曾男要求交付3600元加上300元車馬費才要刪影片，他覺得被威脅且感到恐懼，擔心影片被傳到網路上。

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