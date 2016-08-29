餓賊上門偷 踩到水餃滑一跤

2016-08-29

〔記者余衡／新北報導〕39歲陳姓男子飢餓難耐，竊取林姓女子放在家門外冰箱內的冷凍水餃，結果失風，情急下抱起身旁電鍋砸向女屋主姊妹和女性友人，幸3人機靈閃躲未受傷，陳男轉身逃跑時，踩到掉在地上的水餃滑倒，狼狽就逮。

警方調查，陳男因收入不穩定，時常三餐不繼，發現鶯歌區林姓女子將冰箱置於家門外，他從冰箱內翻找出1包冷凍水餃，在客廳看電視的林姓姊妹及施姓友人聽到異聲，走出察看，陳男見行竊失風，嚇得整包水餃滑落地面，又見對方拿起手機報警，抱起放在一旁的電鍋砸向3人，幸未砸中。陳男逃跑時，不小心踩到掉在地上的水餃滑倒，被稍後趕來的警方逮獲。