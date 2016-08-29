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徹夜喝酒 載4友人撞爛車

2016-08-29

〔記者曾健銘／新北報導〕20歲周姓男子前晚與友人到台北市喝酒，徹夜狂歡至昨日清晨，周男酒駕載著4名友人欲返回新北市三重住處，行經重新路、福德北路口時，周因恍神闖紅燈，發現後急煞，導致車輛失控衝撞路邊民宅，接著又撞上29歲余姓路人，所幸車上5人與余姓路人傷勢都不重。

三重警分局表示，昨清晨6時接獲民眾報案，指三重重新路、福德北路口有轎車自撞民宅，警員趕赴現場，發現車頭撞上建築樑柱，包含周姓駕駛在內等5名乘客及遭撞傷的余男身上都有輕微擦傷。目擊者透露，當時小轎車闖紅燈後突然急煞往左偏轉，車輛筆直撞上民宅，發出巨響，幸虧當時是清晨，路人不多。

周男供稱，前晚一行人在台北市龍江路的KTV喝酒，狂歡至隔日清晨，他載友人回三重，不料一時恍神，未注意到號誌，急煞才導致車輛失控。警方對他酒測，酒測值0.69，訊後送辦。

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  • 車輛失控衝撞民宅。（記者曾健銘翻攝）

    車輛失控衝撞民宅。（記者曾健銘翻攝）

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