只會拿槍恐嚇妻小 兒怒舉發父擁槍彈

2016-08-29

〔記者吳昇儒／新北報導〕47歲游姓男子長期擁槍自重，還拿槍恐嚇妻子跟小孩，前日晚間游男的兒子不滿父親又拿槍出來恐嚇，報警處理，警方到場後起出1把制式手槍及19發子彈，目前正向上追查槍枝來源。

「警察先生我爸爸有槍，可以把他抓走嗎？」游男22歲的兒子不滿父親長期用槍恐嚇家人，等父親休息時偷打110，請警方幫忙抓人。

新北市警局瑞芳分局獲報後，立即趕往現場埋伏，正好遇到游男外出，將他壓制，並搜出槍枝及子彈。

游男向警方辯稱槍跟子彈都是路旁撿到的，但警員痛斥：「那麼好撿，警察巡邏怎麼撿不到！」要游男好好配合，但他仍堅不吐實；警方目前依照槍枝型號等線索，擴大追查中。