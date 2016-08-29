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懷疑對家打放水牌 莊家押人逼吐380萬

2016-08-29

〔記者黃欣柏／台北報導〕前科累累的蘇姓男子，出獄後帶著兒女到新北市汐止區租屋開起麻將賭場，去年女兒親自下場打牌時，懷疑對家賭客故意餵牌給下家吃，竟撂人痛打對方一頓，再威嚇對方交出提款卡及簽下數百萬元本票；士林地院依賭博及妨害自由罪嫌將涉案4人各判刑3到7個月，可上訴。

判決書指出，蘇男帶著兒子、女兒一起經營麻將賭場，規定賭客自摸須給付抽頭金200元，每打完4圈要抽頭金600元，3年下來約賺進15萬元。

去年蘇男女兒親自下場，好不容易打到聽牌，發現對家一直打牌餵給下家，蘇女質疑對方詐賭，竟夥同爸爸、弟弟及李姓友人痛毆賭客，不僅逼迫對方簽下280萬元本票及100萬元借據，還要對方交出提款卡及密碼，從對方的帳戶領走13萬元後才放人。

由於賭客未提告傷害，檢方將蘇男等4人依賭博、妨害自由及恐嚇取財等罪嫌起訴，士林地院認為，被告動機是為了迫使賭客為詐賭行為賠償，未構成恐嚇取財，依賭博及妨害自由罪將4人判刑，均可易科罰金，另將不法所得沒入。

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