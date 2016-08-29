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車發動腳踩煞車 未起步算酒駕判刑

2016-08-29

〔記者王定傳／新北報導〕新北市徐姓男子今年3月間，在快炒店喝完酒，坐進自己的小貨車內休息，但他的貨車違規停車被警方發現，酒測值0.47毫克，徐否認酒駕，新北地院合議庭認為，徐當時有喝酒，坐在引擎已發動的小貨車駕駛座，腳又踩在煞車踏板上，已算「控制動力交通工具」，屬於駕駛行為，依此判他2個月徒刑，併科罰金1萬元。

「已屬駕駛行為」

判決書指出，今年3月17日晚間，徐男在快炒店喝完酒，跑回自己的小貨車休息，但小貨車違規停車，隔日上午近7點，警方獲報取締，發現他腳踩煞車欲駛離，立即攔阻，酒測值0.47毫克。

徐男被依簡易判決處刑2個月，徐提出上訴，表示自己確有喝酒，返回貨車上休息，天亮醒來後因為覺得悶，開啟空調繼續休息，才轉動鑰匙發動引擎，並腳踩煞車，但未起步，警方就前來取締，當時並無駛離的意思。

不過合議庭認為，徐男在偵查時坦言見到警方前來，想開車回家，後來翻供，顯係事後矯飾之詞，徐當時坐在引擎已發動的小貨車駕駛座，腳踩在煞車上控制動力交通工具，顯非休息，而是處於可立即行駛車輛離去狀態，已對交通安全形成一定干預。

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