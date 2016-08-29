台版婦仇者聯盟 小三幫正宮休了花心男

2016-08-29

〔記者黃欣柏／台北報導〕電影《婦仇者聯盟》台灣真實版！台北市邱姓女子發現，與她熱戀的林姓男子已婚，不想再和他往來，對方仍苦苦糾纏，邱女於是聯繫林妻，並暗中錄下與林男的對話，交給林妻訴請離婚；士林地院判准離婚，孩子監護權歸林妻，林男須支付扶養費，「婦仇者聯盟」大獲全勝。

從事科技業的林男跟護理師妻子於97年結婚，育有1子。去年11月，林男隱瞞已婚身分，對邱女展開熱烈追求，雙方墜入愛河，以老公、老婆互稱。

交往一個多月後，邱女得知林男已婚，立刻提出分手，並苦勸林男迷途知返、回歸家庭，沒想到林男仍苦苦糾纏，連傳「妳是我一生中，離開會讓我心痛的人」、「唯一會讓我心痛的女人」等訊息，企圖挽留。

邱女不接受林男腳踏兩條船，主動找林妻告知原委，林妻灰心之餘打算離婚，邱女主動提供對話紀錄相助。士林地院依據對話紀錄「第一次不都這樣，第二次就能很久」等露骨言語，認定林男出軌，依此判准離婚，林男每月須支付1萬3502元孩子扶養費，可上訴。

電影《婦仇者聯盟》中，男主角瞞著妻子劈腿小三，又結交小四，3個女人後來聯手「修理」花心男主角。