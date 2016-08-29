加油側錄 盜刷百萬餐券變現

2016-08-29

〔記者方志賢／高雄報導〕駕駛刷卡加油，提防卡片遭盜刷！葉姓主嫌勾結南高雄某家加油站19歲吳姓員工，趁機側錄民眾信用卡卡號，製成偽卡，盜刷高檔餐券變現，警方日前逮捕葉等4嫌，初估盜刷金額上百萬元，受害民眾20多人。

受害民眾20多人

高雄市苓雅警分局日前獲報，有民眾未遺失信用卡卻遭盜刷購物，盜刷地點遍及中、南台灣的五星級大飯店與高檔餐廳。

警方調閱監視畫面，查出盜刷嫌犯及作案時駕駛的租賃自小客車，本月15日趁嫌犯歸還租賃車之際，逮捕28歲葉姓主嫌（有詐欺前科）及兩名同夥。警方於葉嫌同夥住處及葉嫌自小客車內，查獲2個磁卡讀取器、1個磁卡讀取編寫器、168張空白磁卡、20張偽造信用卡、一粒眠、毒咖啡包及餐券一疊。

警方查出，葉嫌等人勾結南高雄某家加油站的吳姓員工，以磁卡讀取器側錄民眾信用卡卡號，再交由集團利用磁卡編寫器輸入空白磁卡，用凸字機打出卡號，並以雷射打印防偽標籤及名條製成偽卡。

警方查出，葉嫌等人於7月15日至8月8日間，在高雄、台南、屏東、彰化等地，以偽卡盜刷餐券、禮券，每次盜刷金額都不超過3萬元，以免盜刷失敗，合計有5家銀行、22張信用卡遭盜刷；嫌犯甚至跨境到美國、越南等國盜刷約83萬元，初估該集團盜刷上百萬元。

跨境美國、越南盜刷

葉嫌到案後否認犯案，警方訊後依詐欺、毒品罪嫌移送，葉嫌被檢方聲押獲准。