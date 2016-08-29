鑑識出包? 南市警指制服警問題較大
2016-08-29
〔記者王捷／台南報導〕南市警局今年鑑識與犯罪預防經費編列4千萬元，台南鑑識中心號稱南部第一，也支援部分警分局鑑識警力，在分局偵查隊也設有鑑識小隊。警界人士指出，刑事體系出身的台南市警一分局長張樹德向來重視刑案現場，處理本案卻搞烏龍，可見偵查隊未依相關流程。
台南市警一分局發生刑案現場搞錯性別，還遺漏一具屍體的烏龍，南市警局指出，因為分局一件疏失，責怪整個鑑識中心並不公平，並認為分局處理本案的疏失責任比較重，希望不要擴大至鑑識中心問題，將會追究分局相關人員責任。
南市警局強調，偵查隊鑑識小組的訓練，是針對現場的蛛絲馬跡，包含鞋印、毛髮、刮痕等採集，對於明顯自殺案的屍體，不會多做檢測，屍體應交由法醫、檢察官相驗。
南市警一分局偵查隊昨則說明，鑑識小組平時很認真，當天才剛忙完一件竊盜案，身心俱疲；不過再多理由都不能掩蓋錯誤，以後會檢討改進。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 社論》中客不來，台灣人就非去中國不可？
- 〈熱門族群〉生技股好冷清 只剩新股撐場面
- 肥貓惹議 退輔會：已延攬民間專才
- 全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 INTERVIEW: Taiwan needs to attract investors: premier
- 許宗力掌司院 學者：看不出違憲
- 3對3鬥陣尬籃球 缺錢差點難產
- 金管會約談蔡友才 兆豐銀案究責 7.5小時馬拉松詢問
- 全國最後一所公立純女職校 1年後開學迎小鮮肉
- 小賈斯汀野戰18歲女友 白屁股見客
- 強化離島防衛 日連五年奪島演習
- 搶救國有地上權 改租金公式
- 志氯買主遲未付款 中石化跨海提告
- 紅龍果嘉年華 林佳龍當代言人
- 維納斯的呢喃（8／29～9／4）
- 大醉俠不耍刀 74歲岳華聲援「寶島回想曲」
- 〈國際現場〉預期復甦 黑石大買頁岩油地
- 〈上班族夜未眠〉給覺得懷才不遇的你
- 自由廣場》香港的中壢事件 騷動中
- 李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻
- 灣生日本嬤遊林百貨 重溫76年前布丁的滋味
- 【書與人】我是飲食文化的學徒 － 焦桐談《蔬果歲時記》
- 縣市教育力調查 台中奪冠
- 〈折翼少年〉翻轉人生 靠自己
- 兄弟各自精彩 陽岱鋼連4場敲安
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government welcomes Vatican-China dialogue: official
- 隊友打強心針 羅國龍「轟」破僵局
- 葉倫在央行年會明示 高盛︰9月升息機率40%
- 〈熱門族群〉面板全面大缺貨 有錢也拿不到
- 自由談》九三、九一二，小英政府要挺住！
- 〈熱門族群〉中信、兆豐攪亂一池春水 金融股市場矚目
- 終於「乒」贏韓國 戴茗葦、黃建都囊括6金
- 哥倫比亞叛軍 正式下令停火
- 梵中關係有新發展? 外交部重申：我與教廷關係穩定
- 哈利波特變喪屍 「怪物狂歡節」屍控
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鑑識出包? 南市警指制服警問題較大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分