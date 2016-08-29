鑑識出包? 南市警指制服警問題較大

2016-08-29

〔記者王捷／台南報導〕南市警局今年鑑識與犯罪預防經費編列4千萬元，台南鑑識中心號稱南部第一，也支援部分警分局鑑識警力，在分局偵查隊也設有鑑識小隊。警界人士指出，刑事體系出身的台南市警一分局長張樹德向來重視刑案現場，處理本案卻搞烏龍，可見偵查隊未依相關流程。

台南市警一分局發生刑案現場搞錯性別，還遺漏一具屍體的烏龍，南市警局指出，因為分局一件疏失，責怪整個鑑識中心並不公平，並認為分局處理本案的疏失責任比較重，希望不要擴大至鑑識中心問題，將會追究分局相關人員責任。

南市警局強調，偵查隊鑑識小組的訓練，是針對現場的蛛絲馬跡，包含鞋印、毛髮、刮痕等採集，對於明顯自殺案的屍體，不會多做檢測，屍體應交由法醫、檢察官相驗。

南市警一分局偵查隊昨則說明，鑑識小組平時很認真，當天才剛忙完一件竊盜案，身心俱疲；不過再多理由都不能掩蓋錯誤，以後會檢討改進。