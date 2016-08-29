刑案現場搞錯性別 警還漏了屍體
2016-08-29
情侶陳屍租處 警方搞烏龍
〔記者王捷／台南報導〕黃男與李女陳屍租屋處，遺書上有二人簽名，台南市警一分局員警處理時竟搞烏龍，不僅將李女屍體誤判成黃男，還遺漏掉黃男的屍體沒發現，導致屍體擱置現場長達10小時，離譜之舉引發外界撻伐。承辦此案的檢察官吳書嫺認為，警方內部教育訓練顯然要再加強。
檢：警方內部訓練應加強
警方調查，64歲黃男與60歲李女疑是情侶，5年前黃男承租台南東區舊民宅與李女同居，兩人有糖尿病、高血壓，黃男還罹腦瘤，平常由黃男照顧李女，兩人鮮少與家人聯繫。鄰居多日沒見到兩人，住宅也沒開門，26日屋內傳出惡臭，鄰居察覺有異，當天上午8時通知房東報警。
南市警一分局員警進入，發現床上有具短髮遺體，因腫脹五官已無法辨識、身上還長蛆。房東向警方供稱，戶口只有黃男住在租屋處，警方因此認定死者是黃男，通知黃在屏東的家人前來認屍，家屬也認為應是黃男。
檢察官傍晚相驗，發現遺體是女性，要求警方重返現場搜查，這時已隔了10小時，警方才在浴室找到燒炭身亡的黃男，同時發現一張22日購買木炭的發票。
檢方從兩具屍體上蛆蟲大小、發票判斷，懷疑黃男先在浴室燒炭自殺，李女因缺乏照顧死在床上。
南市警：調查後會公布懲處
由於李女遺體（原被誤認為黃男）旁留著一張以日曆紙寫的遺書，寫著「生病很辛苦、我對不起大家」，並有黃男、李女簽名，現場警員竟沒警覺，而發生搞錯性別、遺漏屍體烏龍。對此警方澄清，因房東提供錯誤資訊，致警方沒在第一時間辨識出屍體性別，但處理過程確有疏失，相關訓練需再教育。
警方昨指出，已組成專案小組調查相關人員處理經過，待報告出來會公布懲處名單。
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