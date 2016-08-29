偷拍裙底又被逮 記大過續當警察

2016-08-29

5年前偷拍 刑警降調保警

〔記者王善嬿／嘉市報導〕47歲嘉義市保安隊警員蔡照宇，5年前將鞋子挖洞，裝針孔偷拍女子裙底風光被查獲，從刑警被調為保警並記過處分。蔡員不思悔改，前晚故技重施，在嘉義市的COSTCO（好市多）賣場偷拍被逮；網友在網路社群「綠豆嘉義人」上傳警方逮人照，網友以手機遊戲「精靈寶可夢」反諷，「女生褲子裡有皮卡獸？」另有網友質疑「這種行為還能繼續當警察？」

因被害人指證及事證明確，蔡員偵訊時坦承不諱，嘉市警局昨將蔡照宇記一大過處分，並依妨害秘密罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，因未達聲請羈押條件，檢察官複訊後無保請回。嘉義市警察局督察長邵明仁表示，將待司法審判結果，決定是否移送公務人員懲戒委員會、免職或行政處分。

同手法再犯 拔腿跑摔跤

已婚的蔡照宇前晚8點半趁休假，穿便服到嘉義市的COSTCO賣場，他在皮鞋前端挖洞，裝設自購的微型攝影機，偷拍女子裙底風光。被害人的丈夫發現，他拔腿逃跑，一旁民眾見狀群起圍捕，蔡員不慎滑倒就逮，警方趕抵，當場查扣微型攝影機等證物。

當年無人提告 獲不起訴

警方調查，蔡員5年前任刑警大隊偵查佐，當時名為蔡照順。他將擔任外勤辦案時自購的針孔攝影機，用於吳鳳南路水果行及文化路某個地點偷拍，不料偷拍相機的記憶卡在嘉義車站被民眾撿到，檢視影片中有多名女子裙底春光，民眾po上網，號召網友肉搜「偷拍之狼」。警方依影片中拍到的車牌號碼，鎖定蔡員涉案，他發現偷拍影片曝光自行投案，事後被調職保安隊、記2小過懲處；刑事部分，由於妨害秘密罪中，無故以照相等竊錄他人身體隱私部位屬告訴乃論，因無被害人提告，獲檢方不起訴處分。

如今「視情況調整業務」

嘉義市警局保安隊長黃正順表示，蔡員100年調到保安隊，負責裝備保養等業務，未見異狀；蔡員昨不斷跟他道歉，但未說明原因，待懲戒處分確定，會視情況調整其業務，也將觀察其精神狀況。

刑法第315-1條妨害秘密罪，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。