偷拍裙底又被逮 記大過續當警察
5年前偷拍 刑警降調保警
〔記者王善嬿／嘉市報導〕47歲嘉義市保安隊警員蔡照宇，5年前將鞋子挖洞，裝針孔偷拍女子裙底風光被查獲，從刑警被調為保警並記過處分。蔡員不思悔改，前晚故技重施，在嘉義市的COSTCO（好市多）賣場偷拍被逮；網友在網路社群「綠豆嘉義人」上傳警方逮人照，網友以手機遊戲「精靈寶可夢」反諷，「女生褲子裡有皮卡獸？」另有網友質疑「這種行為還能繼續當警察？」
因被害人指證及事證明確，蔡員偵訊時坦承不諱，嘉市警局昨將蔡照宇記一大過處分，並依妨害秘密罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，因未達聲請羈押條件，檢察官複訊後無保請回。嘉義市警察局督察長邵明仁表示，將待司法審判結果，決定是否移送公務人員懲戒委員會、免職或行政處分。
同手法再犯 拔腿跑摔跤
已婚的蔡照宇前晚8點半趁休假，穿便服到嘉義市的COSTCO賣場，他在皮鞋前端挖洞，裝設自購的微型攝影機，偷拍女子裙底風光。被害人的丈夫發現，他拔腿逃跑，一旁民眾見狀群起圍捕，蔡員不慎滑倒就逮，警方趕抵，當場查扣微型攝影機等證物。
當年無人提告 獲不起訴
警方調查，蔡員5年前任刑警大隊偵查佐，當時名為蔡照順。他將擔任外勤辦案時自購的針孔攝影機，用於吳鳳南路水果行及文化路某個地點偷拍，不料偷拍相機的記憶卡在嘉義車站被民眾撿到，檢視影片中有多名女子裙底春光，民眾po上網，號召網友肉搜「偷拍之狼」。警方依影片中拍到的車牌號碼，鎖定蔡員涉案，他發現偷拍影片曝光自行投案，事後被調職保安隊、記2小過懲處；刑事部分，由於妨害秘密罪中，無故以照相等竊錄他人身體隱私部位屬告訴乃論，因無被害人提告，獲檢方不起訴處分。
如今「視情況調整業務」
嘉義市警局保安隊長黃正順表示，蔡員100年調到保安隊，負責裝備保養等業務，未見異狀；蔡員昨不斷跟他道歉，但未說明原因，待懲戒處分確定，會視情況調整其業務，也將觀察其精神狀況。
刑法第315-1條妨害秘密罪，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 社論》中客不來，台灣人就非去中國不可？
- 〈熱門族群〉生技股好冷清 只剩新股撐場面
- 肥貓惹議 退輔會：已延攬民間專才
- 全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 INTERVIEW: Taiwan needs to attract investors: premier
- 許宗力掌司院 學者：看不出違憲
- 3對3鬥陣尬籃球 缺錢差點難產
- 金管會約談蔡友才 兆豐銀案究責 7.5小時馬拉松詢問
- 全國最後一所公立純女職校 1年後開學迎小鮮肉
- 小賈斯汀野戰18歲女友 白屁股見客
- 強化離島防衛 日連五年奪島演習
- 搶救國有地上權 改租金公式
- 志氯買主遲未付款 中石化跨海提告
- 紅龍果嘉年華 林佳龍當代言人
- 維納斯的呢喃（8／29～9／4）
- 大醉俠不耍刀 74歲岳華聲援「寶島回想曲」
- 〈國際現場〉預期復甦 黑石大買頁岩油地
- 〈上班族夜未眠〉給覺得懷才不遇的你
- 自由廣場》香港的中壢事件 騷動中
- 李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻
- 灣生日本嬤遊林百貨 重溫76年前布丁的滋味
- 【書與人】我是飲食文化的學徒 － 焦桐談《蔬果歲時記》
- 縣市教育力調查 台中奪冠
- 〈折翼少年〉翻轉人生 靠自己
- 兄弟各自精彩 陽岱鋼連4場敲安
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government welcomes Vatican-China dialogue: official
- 隊友打強心針 羅國龍「轟」破僵局
- 葉倫在央行年會明示 高盛︰9月升息機率40%
- 〈熱門族群〉面板全面大缺貨 有錢也拿不到
- 自由談》九三、九一二，小英政府要挺住！
- 〈熱門族群〉中信、兆豐攪亂一池春水 金融股市場矚目
- 終於「乒」贏韓國 戴茗葦、黃建都囊括6金
- 哥倫比亞叛軍 正式下令停火
- 梵中關係有新發展? 外交部重申：我與教廷關係穩定
- 哈利波特變喪屍 「怪物狂歡節」屍控
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
標題：偷拍裙底又被逮 記大過續當警察
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email