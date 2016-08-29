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原民童撿到狗 託送招領被A走

2016-08-29

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣原住民兒童出自1顆愛毛小孩的心，拾狗不昧請2名男遊客轉交警方招領，狗兒卻被暗槓抱回家！警方依侵佔遺失物罪嫌送辦，新竹地檢署日前起訴2男。

檢警調查，謝姓遊客帶著飼養的貴賓狗到新竹縣司馬庫斯遊玩，不料愛犬走失，當地的原住民兒童拾獲，在現場苦等數小時，希望毛小孩能被主人帶回，但因失主始終未出現，只好交給要下山的2名男遊客，請他們送交派出所。

這名很有愛心的小朋友還不忘囑咐一定要送到派出所招領，哪知2男竟然將狗抱回家養，警方調閱監視器畫面循車號找到2男，依侵佔遺失物罪嫌送辦。

新竹縣警察局橫山分局泰崗派出所表示，謝姓飼主5月13日報案說，他帶著貴賓狗到司馬庫斯玩，狗兒不慎在新光國小附近走失，請警方協尋。

警員據報後，隨即前往附近部落訪查，1名原住民男童說，當天中午拾獲1隻貴賓狗，擔心主人著急，抱著狗在原地等待失主認領長達數小時，卻遲遲沒有人來，最後把狗交給2名開車經過的男遊客，請他們帶到泰崗派出所交給警方招領。

警方調閱新光國小附近的監視器畫面，循車號查出2名遊客是劉姓、蕭姓男子，通知到案說明，2人知道暗槓貴賓狗的行為已經東窗事發，帶著狗前往派出所應訊。

檢警查出，劉姓、蕭姓男子當天下山後，就將貴賓狗抱回桃園市住處，並交由蕭男的親戚飼養。全案經送地檢署偵辦，檢察官認為2人已涉犯刑法侵佔遺失物罪嫌，提起公訴。

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