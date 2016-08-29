猝死、中風、蜂螫 台中登山1天3意外 1死6傷

2016-08-29

〔記者歐素美／台中報導〕和平區「谷關七雄」中的東卯山及馬崙山，昨天紛傳登山意外，造成1死1傷！其中，48歲的楊姓男子攀登東卯山，突然意識不清，沒有呼吸、心跳，經空勤總隊直升機吊掛轉送東勢農民醫院急救，惜到院前死亡；42歲陳女攀登馬崙山時突然不適，右側無力、疑似中風，經消防局救援送醫治療。

台中市消防局表示，48歲楊姓男子（台中市人）與登山隊共20人一起攀登東卯山，28日中午攻頂上三角點，在現場休息時，患有糖尿病的楊男突然意識模糊，失去呼吸、心跳，同行友人見狀緊急施以CPR急救，並打電話報案。

消防局獲報後請求空勤總隊出動直升機救援，空勤總隊下午2時57分時將患者吊掛上直升機，3點10分降落東勢河濱公園，轉由救護車轉送東勢農民醫院；院方表示，楊男到院前死亡，身體無明顯外傷，詳細死因將報請檢察官相驗。

42歲的陳姓女子和丈夫攀爬馬崙山新山線步道，突然頭暈昏倒，丈夫趕緊通報消防局，消防局和平分隊派員上山救援時，陳女已恢復意識，並透露有心律不整病史。消防人員利用繩索將陳女固定在籃式擔架，用獨輪車運送至登山口，再以救護車送往東勢農民醫院。院方表示，陳女出現右側無力，疑似中風現象，目前已轉彰化秀傳醫院治療。

另，5名男女攀登百岳之一的推論山，下山時疑遭虎頭蜂螫傷，吳姓男領隊趕緊向消防局通報申請救援，5人經打針或吃藥後，症狀改善即離去。梨山衛生所醫師表示，5人因登山5天，體味較重，加上穿著顏色鮮艷的登山服裝，被蜂螫時還用手撥趕，可能因此引發蜂群發怒攻擊。