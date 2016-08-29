| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

凶車免註記 購二手車慎入

2016-08-29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕您知道自己買來的二手車，是不是「凶車」呢？無良二手車商不會告訴你，「凶車」也不在汽車事故的登記項目內，很多民眾根本不知道自己可能會買到凶車。

不良車商 低價購 高價賣

凶車和凶宅一樣，發生凶案後就不好賣，只能打折求售，但法律規定賣凶宅須明確告訴買方，賣「凶車」則無此強制規定；業界傳出，有不良車商專門低價收購凶車，再抬高至一般二手行情價轉賣給不知情消費者，大賺暴利，民眾不可不慎。

銷售二手車的張先生指出，若車內曾經燒炭、引廢氣自殺，內裝必定會留下痕跡，但凶車若是新車、名貴車，市價很高，車商會願意整理後出售。以科學角度來看，有人在車內燒炭死亡，不影響車體和駕駛操作，因高價凶車有利可圖，會在整理後轉售，價值不高的凶車，可能會送去「殺肉場」拆零件處理。

基隆市警局交通隊表示，汽車重大事故登記，只須記載有無重大撞擊、損傷，不會記錄有無泡水或是凶車，一般會以車輛性能是否正常及能否正常行駛為判斷標準，如果未達標準，處理警員就會填寫重大事故通報單，會檢視引擎、變速箱、懸吊系統、車體主結構（包含大樑、門柱、底盤、車頂），記載受損部分。

警方指出，泡水車可以從汽車零件上看出端倪，燒炭凶車除了在相驗報告上會登記車牌號碼外，其他的都不會有紀錄，只要將內裝更換、改換車牌，完全不會有紀錄。

睹物思人 死者家屬多速賣掉

一名警方人員說，家屬處理家人在車內燒炭自殺或其他原因死在車內的事情後，相當高比例的家屬，因為心情之故，不會留著傷心的車輛繼續使用，就有可能賤售給車商，市面上凶車流竄並不稀奇。

消保官黃美瓏表示，尚未處理過凶車糾紛案件，可能是買家根本不知道買到的是凶車，依台灣民俗，非常忌諱買到凶宅，更忌諱買到凶車；她以個人角度認為，凶車屬於重大瑕疵，賣家應主動告知，如果事後才被買家發現，應可要求解除合約，或適度求償。

車內亡魂若未引度 易有交通事故

身為四品大法師的新北市警局瑞芳派出所退休所長湯文龍說，如果車內亡魂沒有引魂超度，會附在車內，直到陰間鬼差將他抓去報到，這段期間車子容易發生交通事故，造成新任車主危險，萬一真的不幸購買到凶車，必須找法師協助祭改。

廣告
  • 燒炭的百萬名車，可能會被不良二手車商整理改裝後出售。（記者吳昇儒翻攝）

    燒炭的百萬名車，可能會被不良二手車商整理改裝後出售。（記者吳昇儒翻攝）

  • 在車內燒炭自殺，車子便成了凶車，但卻沒有強制規定必須告訴買家。（記者吳昇儒翻攝）

    在車內燒炭自殺，車子便成了凶車，但卻沒有強制規定必須告訴買家。（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二手車 凶車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：凶車免註記 購二手車慎入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.