凶車免註記 購二手車慎入
〔記者吳昇儒／基隆報導〕您知道自己買來的二手車，是不是「凶車」呢？無良二手車商不會告訴你，「凶車」也不在汽車事故的登記項目內，很多民眾根本不知道自己可能會買到凶車。
不良車商 低價購 高價賣
凶車和凶宅一樣，發生凶案後就不好賣，只能打折求售，但法律規定賣凶宅須明確告訴買方，賣「凶車」則無此強制規定；業界傳出，有不良車商專門低價收購凶車，再抬高至一般二手行情價轉賣給不知情消費者，大賺暴利，民眾不可不慎。
銷售二手車的張先生指出，若車內曾經燒炭、引廢氣自殺，內裝必定會留下痕跡，但凶車若是新車、名貴車，市價很高，車商會願意整理後出售。以科學角度來看，有人在車內燒炭死亡，不影響車體和駕駛操作，因高價凶車有利可圖，會在整理後轉售，價值不高的凶車，可能會送去「殺肉場」拆零件處理。
基隆市警局交通隊表示，汽車重大事故登記，只須記載有無重大撞擊、損傷，不會記錄有無泡水或是凶車，一般會以車輛性能是否正常及能否正常行駛為判斷標準，如果未達標準，處理警員就會填寫重大事故通報單，會檢視引擎、變速箱、懸吊系統、車體主結構（包含大樑、門柱、底盤、車頂），記載受損部分。
警方指出，泡水車可以從汽車零件上看出端倪，燒炭凶車除了在相驗報告上會登記車牌號碼外，其他的都不會有紀錄，只要將內裝更換、改換車牌，完全不會有紀錄。
睹物思人 死者家屬多速賣掉
一名警方人員說，家屬處理家人在車內燒炭自殺或其他原因死在車內的事情後，相當高比例的家屬，因為心情之故，不會留著傷心的車輛繼續使用，就有可能賤售給車商，市面上凶車流竄並不稀奇。
消保官黃美瓏表示，尚未處理過凶車糾紛案件，可能是買家根本不知道買到的是凶車，依台灣民俗，非常忌諱買到凶宅，更忌諱買到凶車；她以個人角度認為，凶車屬於重大瑕疵，賣家應主動告知，如果事後才被買家發現，應可要求解除合約，或適度求償。
車內亡魂若未引度 易有交通事故
身為四品大法師的新北市警局瑞芳派出所退休所長湯文龍說，如果車內亡魂沒有引魂超度，會附在車內，直到陰間鬼差將他抓去報到，這段期間車子容易發生交通事故，造成新任車主危險，萬一真的不幸購買到凶車，必須找法師協助祭改。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 社論》中客不來，台灣人就非去中國不可？
- 〈熱門族群〉生技股好冷清 只剩新股撐場面
- 肥貓惹議 退輔會：已延攬民間專才
- 全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 INTERVIEW: Taiwan needs to attract investors: premier
- 許宗力掌司院 學者：看不出違憲
- 3對3鬥陣尬籃球 缺錢差點難產
- 金管會約談蔡友才 兆豐銀案究責 7.5小時馬拉松詢問
- 全國最後一所公立純女職校 1年後開學迎小鮮肉
- 小賈斯汀野戰18歲女友 白屁股見客
- 強化離島防衛 日連五年奪島演習
- 搶救國有地上權 改租金公式
- 志氯買主遲未付款 中石化跨海提告
- 紅龍果嘉年華 林佳龍當代言人
- 維納斯的呢喃（8／29～9／4）
- 大醉俠不耍刀 74歲岳華聲援「寶島回想曲」
- 〈國際現場〉預期復甦 黑石大買頁岩油地
- 〈上班族夜未眠〉給覺得懷才不遇的你
- 自由廣場》香港的中壢事件 騷動中
- 李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻
- 灣生日本嬤遊林百貨 重溫76年前布丁的滋味
- 【書與人】我是飲食文化的學徒 － 焦桐談《蔬果歲時記》
- 縣市教育力調查 台中奪冠
- 〈折翼少年〉翻轉人生 靠自己
- 兄弟各自精彩 陽岱鋼連4場敲安
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government welcomes Vatican-China dialogue: official
- 隊友打強心針 羅國龍「轟」破僵局
- 葉倫在央行年會明示 高盛︰9月升息機率40%
- 〈熱門族群〉面板全面大缺貨 有錢也拿不到
- 自由談》九三、九一二，小英政府要挺住！
- 〈熱門族群〉中信、兆豐攪亂一池春水 金融股市場矚目
- 終於「乒」贏韓國 戴茗葦、黃建都囊括6金
- 哥倫比亞叛軍 正式下令停火
- 梵中關係有新發展? 外交部重申：我與教廷關係穩定
- 哈利波特變喪屍 「怪物狂歡節」屍控
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
標題：凶車免註記 購二手車慎入
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email