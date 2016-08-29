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就這樣當了街友！2段愛情重創心靈 他拉不下臉求援

2016-08-29

〔記者王冠仁／台北報導〕這名在草叢中搭屋生活的林姓街友，其實有段血淚故事。他原有工作、娶嬌妻、育有3名小孩還置產買房，未料他妻子因遇上「老情人」而與他離婚，他工作的工廠也因遷移而關閉。他努力工作大半輩子追求幸福，卻遇上宛如電影情節般的人生悲劇，最後輾轉流落成街友。

林自述，他來自高雄，27歲時北上到陶瓷重鎮鶯歌打拚，存下人生第一桶金。同時結識同工廠工作的妻子，2人情投意合，婚後20多年育有3名小孩，小孩高中畢業陸續工作自立，他生活幸福無虞。未料多年後，做保險的妻子因工作巧遇「老情人」，埋藏心中的情感再次被點燃，竟「拋家棄夫」；他見妻子心意已決、無力挽回，忍痛簽字離婚。

林在痛失人生摯愛時，他工廠因陶瓷產業技術西進而關閉，他因此丟了工作四處當粗工、打零工度日。遭逢人生兩大打擊，他頹喪失志，開始酗酒、簽六合彩，更離開鶯歌「傷心地」。

林聽朋友介紹來萬華西藏路租屋度日，更拿僅存積蓄開小吃攤、娶中國籍妻子，以為生活步調能恢復正常。未料，中國妻子起先跟他一起顧攤，但學會相關技術後，為了要回中國老家幫沒工作的家人創業，中、台兩地跑，兩人無法共同生活、感情淡薄，成為「有名無實」的夫妻。

林還說，如今他2個女兒與兒子分別成家立業、嫁作人婦，各有各的生活。他自認「沒錢沒面子」，5年多前花光積蓄沒錢租屋，幾乎不再與中國妻子往來，也拉不下臉向小孩求援、不願成為負擔，更不想回高雄老家，最終成為街友。

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